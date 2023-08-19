الدوري الإنجليزي: ليفربول يسقط بورنموث.. وبرايتون يصعق وولفرهامبتون

اقتنص فريق ليفربول فوزا ثمينا على حساب نظيره بورنموث، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف ليفربول كل من لويس دياز ومحمد صلاح (ركلة جزاء) وديوغو غونا، في الدقائق (28 و36 و62)، فيما سجل هدف بورنموث الوحيد أنطوان سيمنيو في الدقيقة الثالثة.

وقرر يورغن كلوب استبدال محمد صلاح في الدقيقة 85، حيث دفع بدلًا منه بالأوروغوياني داروين نونيز.

وكان محمد صلاح قد استُبدل كذلك في مباراة الجولة الأولى، الأسبوع الماضي، ضد تشيلسي في الدقيقة 75 وهو ما تسبب في غضب اللاعب المصري.

بهذه النتيجة، وصل رصيد ليفربول إلى النقطة الرابعة، فيما توقف رصيد بورنموث عند نقطة واحدة.