جمال سجاتي يهدي الجزائر فضية سباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى 2025

أحرز العداء الجزائري جمال سجاتي، اليوم السبت، الميدالية الفضية لسباق 800 متر ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي تتواصل في طوكيو اليابانية حتى 22 سبتمبر الجاري.

وأهدى جمال سجاتي بلاده ميدالية هي الأولى في الألعاب الجارية حالية بعدما حل في المركز الثاني لنهائي سباق 800 متر لمونديال طوكيو 2025.

وحقق العداء الجزائري توقيتا قدره دقيقة واحدة و41 ثانية و90 جزءا بالمائة من الثانية ليفرط في الفوز بالذهبية خصوصا أنه تأخر بفارق 4 أجزاء من المائة وراء العداء الكيني إيمانويل وانيونيي، صاحب الذهبية.

وآلت الميدالية البرونزية إلى الكندي ماركو آروب بعدما أنهى السباق في توقيت قدره دقيقة واحدة و41 ثانية و95 جزءا من الثانية.

وكانت طموحات الجزائر وجمال سجاتي تتجاوز الاكتفاء بالميدالية الفضية إذ كان يتطلع للفوز بالذهبية ولكنه أنهى السباق بفارق ضئيل جدا عن منافسه الكيني لتخسر الجزائر رهان التتويج بأول ذهبية في مونديال ألعاب القوى منذ إنجاز سعيد قرني جبير في دورة باريس 2003.

وتشهد بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو حضور أكثر من ألفي رياضي، يمثلون 200 بلد، من بينها الجزائر، التي تشارك بأكثر من 10 عدائين من بينهم 3 في سباق 800 متر وهم سليمان مولى وجمال سجاتي ومحمد علي قواند.