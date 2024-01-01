بعدما غنى لعائلته.. رونالدو يهدي مطربا ساعة فخمة (فيديو)
قدّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدية ثمينة إلى المطرب البرازيلي الشهير لوان سانتانا، بعدما "غنى لعائلته" بشكل خاص في ليلة رأس السنة.
وقضى رونالدو احتفاله بليلة رأس السنة "الكريسماس" في جزيرة ماديرا بصحبة عائلته وأصدقائه.
وقام رونالدو باستقدام لوان سانتانا إلى جزيرة ماديرا، لإحياء حفل ليلة رأس السنة الخاص به وعائلته.
وكان العرض الخاص مفاجأة لوالدته وشقيقته فهم من أشد معجبي لوان، وقام المطرب البرازيلي بأداء أغنية جديدة.
وفور نهاية الحفل قام رونالدو بإعطاء لوان سانتانا هدية وهي عبارة عن ساعة روليكس، تبلغ قيمتها 432 ألف ريال برازيلي.
يذكر أن كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، واصل اقتناص الأرقام القياسية، فقد وصل إلى صدارة هدّافي عام 2023 متخطيا الثنائي هاري كين، وكيليان مبابي، مهاجمي بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.
ورفع رونالدو رصيد أهدافه في عام 2023 بكل البطولات إلى 53 هدفًا، متخطيًا كين ومبابي بفارق هدف في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في العام حول العالم.