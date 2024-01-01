بعدما غنى لعائلته.. رونالدو يهدي مطربا ساعة فخمة (فيديو)

يذكر أن كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، واصل اقتناص الأرقام القياسية، فقد وصل إلى صدارة هدّافي عام 2023 متخطيا الثنائي هاري كين، وكيليان مبابي، مهاجمي بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه في عام 2023 بكل البطولات إلى 53 هدفًا، متخطيًا كين ومبابي بفارق هدف في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في العام حول العالم.