متهمًا اتحاد الكرة بـ"الإصرار على عدم تطبيق اللوائح".. 4 طلبات عاجلة من الأهلي

وتطرق الخطاب إلى أزمة تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022، وقال الأهلي في بيانه: "رغم مرور عامين لم يعلن اتحاد الكرة عن المسؤول الذي أخفى خطاب "كاف" والخاص باستضافة تنظيم نهائي دوري الأبطال بالقاهرة موسم 2021-2022، وضاع حق الأهلي بالرغم من التحقيق الذي أجرته وزارة الشباب والرياضة حينذاك والذي كشف العديد من الحقائق".

واستضاف ملعب محمد الخامس في المغرب، نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، بين الوداد المغربي، والأهلي في عام 2022 والذي توج به الفريق المغربي بفوزه 2-صفر.

وخلص تحقيق أجرته وزارة الشباب والرياضة المصرية في يونيو حزيران لعام 2022 أن المسؤول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا حينها بين الوداد والأهلي هو الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا للاختصاصات المخولة للاتحاد.