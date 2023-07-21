أنشيلوتي يستطلع رأي فلاهوفيتش لبحث إمكانية ضمه لريال مدريد

ويرغب ريال مدريد في تعويض رحيل كريم بنزيما، ويحاول الضغط على كيليان مبابي، ولكنه غيّر بوصلته إلى دوسان فلاهوفيتش

وكشفت قناة “سكاي سبورتس” الإيطالية أن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي تواصل مع الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، وتحدث معه بشكل ودي لمرعفة رأيه في الانضمام للريال.

وأشارت الشبكة إلى أن ريال مدريد هو أحدث نادٍ انضم إلى السباق للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لكن لا يوجد حتى الآن عرض على الطاولة لإدارة يوفنتوس.

وقالت "سكاي سبورتس" إن إدارة يوفنتوس تريد ما بين 80-90 مليون يورو للاستغناء عن خدمات فلاهوفيتش، وهو مبلغ تراه إدارة الريال "كبيرا"، خاصة وأنهم يسعون للتعاقد مع مبابي هذا الصيف أو الموسم المقبل على أقصى تقدير.