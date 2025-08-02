عرض رسمي من سيلتا فيغو لنجم الاتحاد السعودي

كشفت تقارير إخبارية عن تلقي نادي الاتحاد السعودي عرضًا من سيلتا فيغو الإسباني للتعاقد مع أحد أبرز المواهب في الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

ولم تبرم إدارة الاتحاد العديد من الصفقات البارزة في الميركاتو الحالي، مكتفية بضم لاعبين شباب، فقد أشارت التقارير إلى أن الإدارة ستدخل الموسم الجديد بالصفقات الأجنبية الموجودة حاليًا، ويتصدرهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولي كانتي.

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ووفقًا لما ذكره الإعلامي البلجيكي ساشا تافوليري، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، فإن إدارة نادي سيلتا فيغو مهتمة بالحصول على توقيع طلال حاجي، نجم الاتحاد السعودي، إذ أبدى النادي الإسباني استعداده للمضي قدمًا في المفاوضات.

وأوضح تافوليري أن النادي الإسباني يرى في طلال مشروع نجم مستقبلي، ويُتابعه منذ فترة، خاصة بعد تألقه في الفئات السنية والمنتخب، مشيرًا إلى أن سيلتا فيغو لا يريد الدخول في مزايدات أو صراع مع أندية أخرى، لكنه جاد في ضمه حال فُتح الباب لذلك.

وأشار تافوليري إلى أن اللاعب نفسه يرحب بشدة بالانتقال إلى أوروبا، ويرى أن سيلتا فيغو قد يكون محطة مهمة للانطلاق في القارة العجوز، خاصة مع أسلوب اللعب هناك، والفرصة التي قد يحصل عليها لتطوير مستواه وخبراته.

ويجيد حاجي اللعب في مركز المهاجم الصريح، واكتشفه المدرب السابق للفريق البرتغالي نونو سانتو، وقام بتصعيده للفريق الأول خلال فترة توليه المسؤولية.

كما أن طلال جذب سابقًا أنظار أياكس أمستردام الهولندي بعد بزوغ موهبته منذ أصبح أصغر لاعب سناً يشارك ويسجل في الدوري السعودي، وأصغر لاعب يشارك في كأس آسيا بعدما منحه المدرب السابق روبرتو مانشيني فرصة لعب مباراته الدولية الوحيدة.

واختارت صحيفة "غارديان" البريطانية حاجي ضمن أبرز 60 موهبة صاعدة في العالم حالياً.