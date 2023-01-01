ترتيب الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يلحق الخسارة الخامسة بتوتنهام

ألحق أستون فيلا الخسارة الخامسة بمنافسه توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تغلب عليه 2/0، اليوم الأحد، في الجولة الـ18 من البريميرليغ.

ووقع إميليانو بوينديا الهدف الأول لأستون فيلا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.