ترتيب الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يلحق الخسارة الخامسة بتوتنهام
ألحق أستون فيلا الخسارة الخامسة بمنافسه توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تغلب عليه 2/0، اليوم الأحد، في الجولة الـ18 من البريميرليغ.
ووقع إميليانو بوينديا الهدف الأول لأستون فيلا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.
وأضاف دوغلاس لويز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 73 بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة رائعة من جون ماكجين.
وتلقى توتنهام الخسارة الخامسة في 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، وتعادل 3 مرات وفاز 9 مرات ليتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الخامس.
أما أستون فيلا فحقق الفوز السادس وتعادل 3 مرات وخسر 8 مرات ليرفع الفوز على توتنهام رصيده إلى 21 نقطة من 17 مباراة في المركز الثاني عشر.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا على ملعب أستون فيلا، يوم الأربعاء 4 يناير في الجولة الـ19.
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وحصد "الغانرز" 43 نقطة من 16 مباراة، ويتقدم بـ7 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني الذي حصد 36 نقطة من 16 مباراة.
ويحتل نيوكاسل المركز الثالث وحصد 34 نقطة من 17 مباراة، ويتفوق بنقطتين عن مانشستر يونايتد الرابع الذي حصد 32 نقطة من 16 مباراة.