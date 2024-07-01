وفاة الزامبي جاستن شونغا مهاجم نجران السعودي

توفي الدولي الزامبي جاستن شونغا مهاجم فريق نجران السعودي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 27 عامًا.

وأعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع إكس أن دان موالي نائب رئيس الشرطة المحلية أكد للفريق الإعلامي للاتحاد وفاة شونغا بعد صراع قصير مع المرض، حيث كان يرقد في مستشفى شرطة سيكانزي.

وأشار الاتحاد الزامبي إلى أنه سيعلن في الوقت المناسب كافة التفاصيل المحيطة بوفاة اللاعب السابق لمنتخب الرصاصات النحاسية.