وفاة الزامبي جاستن شونغا مهاجم نجران السعودي
توفي الدولي الزامبي جاستن شونغا مهاجم فريق نجران السعودي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 27 عامًا.
وأعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع إكس أن دان موالي نائب رئيس الشرطة المحلية أكد للفريق الإعلامي للاتحاد وفاة شونغا بعد صراع قصير مع المرض، حيث كان يرقد في مستشفى شرطة سيكانزي.
وأشار الاتحاد الزامبي إلى أنه سيعلن في الوقت المناسب كافة التفاصيل المحيطة بوفاة اللاعب السابق لمنتخب الرصاصات النحاسية.
وأعلن نادي نجران السعودي تعاقده مع اللاعب الزامبي يوم 2 فبراير الماضي لنهاية الموسم مع خيار التمديد لموسم آخر.
ويلعب نجران في دوري الدرجة الثانية السعودي، ولم ينجح في العودة لدوري يلو في الموسم المقبل.
وسبق أن لعب شونغا في صفوف الإسماعيلي المصري خلال الفترة بين أكتوبر 2021 إلى يناير 2022.
وقضى اللاعب تجربة قصيرة لم يسجل خلالها أي هدف بقميص الإسماعيلي ليرحل سريعًا.
وسبق أن لعب شونغا في صفوف أورلاندو بيراتس وكيب تاون في الدوري الجنوب أفريقي كما لعب في الدوري الجورجي لفترة.