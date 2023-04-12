أهداف مباراة ريال مدريد وتشيلسي (فيديو)
تقدم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بهدف في شباك تشيلسي خلال مباراة الفريقين، في بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويصطدم فريق ريال مدريد بنظيره تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
وفي الدقيقة 21 لعب كارفخال بينية سخرية لزميله فينيسيوس جونيور، الذي هيأ الكرة برأسه لبنزيما، الذي بدوره لم يتردد وأودعها في الشباك الإنجليزية.
ريال مدريد كان تأهل من دور الـ16 بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 5-2 في الذهاب وفي العودة فاز "الميرنغي" بنتيجة 1-0.
أما تشيلسي ففاز على بروسيا دورتموند في الذهاب بنتيجة 1-0، وفي العودة فاز بنتيجة 2-0 في دور الـ 16.
وتاريخيًّا تقابل الفريقان من قبل 7 مرات، حقق تشيلسي الفوز في 4 مباريات، وحسم التعادل مواجهتين، وفاز "الميرنغي" في مباراة وحيدة
ونجح لاعبو الميرنغي في تسجيل 8 أهداف فقط، بينما سجل ريال مدريد 11 هدفًا.