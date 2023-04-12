أهداف مباراة ريال مدريد وتشيلسي (فيديو)

ريال مدريد كان تأهل من دور الـ16 بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 5-2 في الذهاب وفي العودة فاز "الميرنغي" بنتيجة 1-0.

أما تشيلسي ففاز على بروسيا دورتموند في الذهاب بنتيجة 1-0، وفي العودة فاز بنتيجة 2-0 في دور الـ 16.

وتاريخيًّا تقابل الفريقان من قبل 7 مرات، حقق تشيلسي الفوز في 4 مباريات، وحسم التعادل مواجهتين، وفاز "الميرنغي" في مباراة وحيدة

ونجح لاعبو الميرنغي في تسجيل 8 أهداف فقط، بينما سجل ريال مدريد 11 هدفًا.