تقرير: بايرن ميونخ سيقدم لأراوخو عرضًا ماليًّا مغريًا لضمه في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ الألماني لن يستسلم بشأن التقارير التي خرجت تنفي وجود مفاوضات مع رونالدو أراوخو، نجم برشلونة، لضمه.

وزعمت تقارير، أن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، تواصل مع أراوخو، لإقناعه بالانتقال إلى البافاري.

ولكن ممثلي لاعب الفريق الكتالوني ردوا سريعًا بأن تركيزه مع البارسا، وأنهم مندهشون من الأنباء التي تتحدث عن رحيله إلى البايرن.

ولكن فيران مارتينيز، الصحفي بجريدة "موندو ديبفورتيفو"، قال عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "بايرن ميونخ سيفعل كل ما يمكنه للتعاقد مع أراوخو الذي لا يفكر بالرحيل في يناير لالتزامه التام مع برشلونه هذا الموسم، ولكن قد يتغير الوضع في الصيف".