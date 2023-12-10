تقرير: بايرن ميونخ سيقدم لأراوخو عرضًا ماليًّا مغريًا لضمه في الميركاتو الصيفي

تقرير: بايرن ميونخ سيقدم لأراوخو عرضًا ماليًّا مغريًا لضمه في الميركاتو الصيفي
كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ الألماني لن يستسلم بشأن التقارير التي خرجت تنفي وجود مفاوضات مع رونالدو أراوخو، نجم برشلونة، لضمه.
وزعمت تقارير، أن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، تواصل مع أراوخو، لإقناعه بالانتقال إلى البافاري.
ولكن ممثلي لاعب الفريق الكتالوني ردوا سريعًا بأن تركيزه مع البارسا، وأنهم مندهشون من الأنباء التي تتحدث عن رحيله إلى البايرن.
ولكن فيران مارتينيز، الصحفي بجريدة "موندو ديبفورتيفو"، قال عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "بايرن ميونخ سيفعل كل ما يمكنه للتعاقد مع أراوخو الذي لا يفكر بالرحيل في يناير لالتزامه التام مع برشلونه هذا الموسم، ولكن قد يتغير الوضع في الصيف".
وأضاف: "العرض الذي يستعد لتقديمه النادي الألماني قوي للغاية، فالبايرن سيقدم للاعب مشروعًا مغريًا يساعده على الفوز بالألقاب والتنافس على دوري أبطال أوروبا كل موسم".
وأوضح التقرير: "المال لا يهم أراوغو، ما يغريه هو الجانب الرياضي، وهو ما يهمه حقًّا قبل كل شيء، إنه لاعب تنافسي للغاية ويريد الفوز بالعديد من الألقاب، وفي بايرن يمكن أن يطمح إلى دوري أبطال أوروبا كل عام، ولكن يريد رونالدو أن يرى كيف يتطور برشلونة هذا الموسم، إنه يشعر بحالة جيدة جدًّا في النادي ولكنه يريد أن يرى تطور الفريق".
وأوضحت الصحيفة أن بايرن مستعد لدفع 100 مليون يورو لضم أراوخو، كما عرض على المدافع الأوروغوياني، زيادة كبيرة في راتبه.
رد فعل برشلونة
وتطرقت الصحيفة، للحديث عن رد فعل برشلونة بشأن ما يتردد عن المفاوضات مع اللاعب، موضحين: "في برشلونة، يعتبرون أنه من الطبيعي أن يتلقى أراوخو عروضًا قوية نظرًا لجودته العالية وشبابه، بالطبع هم هادئون لأن لديه عقدًا حتى عام 2026 وشرطًا جزائيًّا ضخما لإنهاء عقده، بالإضافة إلى ذلك، فهو أحد اللاعبين الذين يعملون على تجديد عقده الموسم المقبل، وبالطبع يعترفون بأن النجوم يتعرضون دائمًا للإغراء بالعروض الرائعة".
أراوخو انضم إلى برشلونة من صفوف بوسطن ريفر الأوروغواياني مقابل 4.7 مليون يورو في 2018، وتطور منذ ذلك الحين ليصبح أحد اللاعبين البارزين في خط دفاع البارسا.
ويعد أراوخو القائد الثالث في برشلونة خلف سيرجي روبرتو ومارك أندريه تير شتيغن، وخاض 13 مباراة رسمية حتى الآن هذا الموسم وسجل هدفًا واحدًا.
ويرغب برشلونة في تمديد عقد أراوخو إلى ما بعد عام 2026.