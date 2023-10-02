ما نوع الخطأ البشري؟ ليفربول يطلب سماع محادثات غرفة حكام الفار في مباراة توتنهام

ولعب ليفربول بتسعة لاعبين بعد طرد كيرتس جونز ودييغو جوتا، قبل أن يحسم هدف سجله جويل ماتيب عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع الفوز لصالح توتنهام.

وظن ليفربول أنه تقدم في النتيجة عندما استلم لويس دياز تمريرة محمد صلاح وسدد في الزاوية البعيدة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأصدرت رابطة الحكام بيانًا، مساء السبت، ألقت فيه باللوم على "خطأ بشري كبير" في إلغاء هدف دياز، وقالت: "كان هذا خطأ حقيقيًا واضحًا، وكان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد".