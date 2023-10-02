ما نوع الخطأ البشري؟ ليفربول يطلب سماع محادثات غرفة حكام الفار في مباراة توتنهام
قدم نادي ليفربول طلبًا رسميًا إلى لجنة الحكام المحترفين في الدوري الإنجليزي، من أجل الاستماع إلى ما دار بين الحكام قبل اتخاذ قرار إلغاء هدف الكولومبي لويس دياز في مرمى توتنهام.
ولعب ليفربول بتسعة لاعبين بعد طرد كيرتس جونز ودييغو جوتا، قبل أن يحسم هدف سجله جويل ماتيب عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع الفوز لصالح توتنهام.
وظن ليفربول أنه تقدم في النتيجة عندما استلم لويس دياز تمريرة محمد صلاح وسدد في الزاوية البعيدة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وأصدرت رابطة الحكام بيانًا، مساء السبت، ألقت فيه باللوم على "خطأ بشري كبير" في إلغاء هدف دياز، وقالت: "كان هذا خطأ حقيقيًا واضحًا، وكان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد".
ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" مساء اليوم الإثنين تقريرًا قالت فيه إن ليفربول طلب من لجنة الحكام، الحصول على نسخة صوتية، تتضمن الحديث الذي دار بين الحكم الرئيسي سيمون هوبر، والحكمين دارين إنجلاند ودانيال كوك المتواجدين في غرفة تقنية الفيديو.
ويرغب ليفربول –وفقًا لسكاي سبورتس- في معرفة نوع "الخطأ البشري" الذي تسبب في إلغاء هدف صحيح من توقيع لويس دياز.
يذكر أن لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز قررت استبعاد حكام تقنية حكم الفيديو المساعد المسؤولين عن مباراة ليفربول وتوتنهام أمس السبت، وعلى رأسهم دارين إنجلاند.
وكان من المفترض أن يقود دارين إنجلاند ومساعده دان كوك مباراتي نوتنغهام فورست ضد برينتفورد يوم الأحد، وفولهام ضد تشيلسي يوم الإثنين.
وعقب هذا الخطأ " قررت لجنة الحكام الإنجليزية استبعاد دارين إنجلاند حكم تقنية الفيديو في لقاء توتنهام ضد ليفربول ومساعده دان كوك من إدارة باقي مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.