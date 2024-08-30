غوميز يطلب "اسما مفاجئا" للانضمام إلى الزمالك

طلب البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لفريق الزمالك المصري، التعاقد مع لاعب مفاجئ للانضمام إلى القلعة البيضاء في الانتقالات الجارية.

ولم يبرم نادي الزمالك أي صفقة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد رغم ارتباط بعض اللاعبين بالقلعة البيضاء عبر وسائل الإعلام من بينهم الثلاثي المغربي أشرف بن شرقي وكريم البركاوي ومحمود بنتايك.

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وقال مصدر في نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن غوميز طلب التعاقد مع النيجيري صديق إيغولا نجم سيراميكا كليوباترا؛ لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الانتقالات الجارية.

وأضاف:"غوميز طلب بالاسم التعاقد مع إيغولا لتدعيم الجانب الهجومي للفريق الأبيض، وبالفعل تقدم الزمالك بعرض رسمي لشراء اللاعب مقابل 30 مليون جنيه بجانب إعارة اثنين من لاعبي الفريق الأبيض إلى صفوف سيراميكا".

وأشار إلى أن مغالاة نادي سيراميكا كليوباترا تهدد اكتمال الصفقة رغم رغبة غوميز في ضم اللاعب لتدعيم مركز الجناح الهجومي.

وتعاقد سيراميكا كليوباترا مع اللاعب النيجيري في صيف 2023 قادمًا من سموحة في صفقة وصلت إلى مليون دولار وقتها.

وقدم إيغولا صاحب الـ 23 عامًا موسمًا مميزًا مع سيراميكا وساهم بقوة في تحقيق لقب كأس رابطة الأندية المصرية.

وسجل اللاعب النيجيري 12 هدفًا بقميص سيراميكا كليوباترا في موسمه الأول وقدم 11 تمريرة حاسمة خلال 34 مباراة.