"بسبب الكذب".. مراسل يضع توخيل في موقف محرج
وضع المراسل التلفزيوني سام فان روين، توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ في موقف محرج؛ إذ كشف كذبه بشأن أحد لاعبي الفريق.
وتراجعت نتائج بايرن ميونخ بشكل لافت؛ إذ تلقى خسارتين خلال أسبوع أمام بايرليفركوزن منافسه المباشر على الدوري المحلي، ثم الخسارة بهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو.
وقال فان روين: "قال توماس توخيل إن دي ليخت يعاني من آلام في الظهر ولذلك لم يخاطر به ضد ليفركوزن. لكن قيل لنا من مصادر موثوقة أن دي ليخت كان جاهزًا وبإمكانه اللعب".
وخلال مباراة ليفركوزن تم توجيهات انتقادات عديدة للمدرب توخيل، بسبب التغييرات التي أحدثها على التشكيل وطريقة اللعب، وكان من بين تلك الانتقادات موقفه من دي ليخت.
وخسر توخيل 10 مباريات من أصل 43 خاضها مع الفريق، في حين احتاج سلفه يوليان ناغلزمان 84 مباراة ليخسر العدد نفسه من المباريات، ورغم ذلك قال توخيل إنه ليس قلقا بشأن مستقبله مع الفريق البافاري.
وسجل تشيرو إيموبيلي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 69، ليمنح لاتسيو الفوز 1-صفر على بايرن ميونخ الذي طُرد منه لاعب في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.
وسجل إيموبيلي ركلة الجزاء بنجاح، بعد تدخل عنيف من دايو أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ على جوستاف إيساكسن، داخل منطقة الجزاء؛ ما أدى لحصول اللاعب الدولي الفرنسي على بطاقة حمراء مباشرة.
ونجح لاتسيو المنضبط في تقليل خطورة الفريق الألماني؛ إذ كان بايرن بلا أنياب طوال المباراة، وفشل في التسديد بين قائمي المرمى طوال المباراة.
وكان الفريق البافاري هو المرشح للفوز، لكنه بدا يائسا من التعافي من هزيمته 3-صفر أمام باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني يوم السبت الماضي، ليتأخر بفارق خمس نقاط عن القمة.