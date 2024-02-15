"بسبب الكذب".. مراسل يضع توخيل في موقف محرج

وخلال مباراة ليفركوزن تم توجيهات انتقادات عديدة للمدرب توخيل، بسبب التغييرات التي أحدثها على التشكيل وطريقة اللعب، وكان من بين تلك الانتقادات موقفه من دي ليخت.

وخسر توخيل 10 مباريات من أصل 43 خاضها مع الفريق، في حين احتاج سلفه يوليان ناغلزمان 84 مباراة ليخسر العدد نفسه من المباريات، ورغم ذلك قال توخيل إنه ليس قلقا بشأن مستقبله مع الفريق البافاري.

وسجل تشيرو إيموبيلي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 69، ليمنح لاتسيو الفوز 1-صفر على بايرن ميونخ الذي طُرد منه لاعب في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.