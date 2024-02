"بسبب الكذب".. مراسل يضع توخيل في موقف محرج

Het is een aparte situatie, die van Matthijs de Ligt bij Bayern München. Volgens trainer Thomas Tuchel heeft de oud-Ajacied rugproblemen, maar volgens bronnen van onze verslaggever Sam van Royen is dat een broodjeaapverhaal.



'Gaat hij vertrekken, ja of nee?'#UCL #LAZBAY pic.twitter.com/kR4Cn627C7