استقرت إدارة نادي الاتحاد السعودي، على الاستعانة باللبنانية سلمى ملاعب، المسؤولة عن بيئة الملاعب، بداية من الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر داخل نادي الاتحاد، بأن إدارة الاتحاد قررت تكليف "سلمى ملاعب"، بجوانب تنظيمية عدة تخص الاتحاد في المباريات التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم على أرضه.

وستكون سلمى مسؤولة عن الفعاليات الترفيهية المصاحبة للمباريات التي يستضيفها الفريق على ملعبه، واستقبال كبار الزوّار، وتنسيق دخولهم إلى غرف الـ VIP، وإبرام التعاقدات مع مزوّدي خدمة الضيافة.

من هي سلمى ملاعب

تشغل سلمى منصب مدير الاتصالات في شركة "CSM" للرياضة والترفيه منذ مايو 2023.

عملت الفتاة اللبنانية في نادي ريال مدريد الإسباني بوظيفة "مدير مجتمع"، وكانت مسؤولةً عن توفير محتوى جذّاب لحسابات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في الفترة من أبريل 2017 إلى يوليو 2018.

وفي نهائيات كأس العالم الماضية قطر 2022، كانت سلمى مسؤولة عن الفعاليات الترفيهية المصاحبة للمباريات، وهي ذات الوظيفة التي ستشغلها في نادي الاتحاد السعودي.

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يذكر أن إدارة نادي الاتحاد السعودي نجحت في التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان لقيادة الفريق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

واستقطب الاتحاد أيضًا عدة صفقات على رأسها الفرنسي موسى ديابي، والجزائري حسام عوار نجم روما الإيطالي بجانب ثنائي الهلال السعودي صالح الشهري ومعاذ فقيهي.

ويخوض الاتحاد معسكره حاليًا في إسبانيا، ويلعب الفريق مباراة ودية غدًا الجمعة ضد إشبيلية الإسباني ضمن تحضيراته لخوض منافسات الموسم المقبل.

ويسعى الاتحاد لاستعادة لقب الدوري السعودي في الموسم المقبل الذي خسره لصالح الهلال.