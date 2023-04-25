لاعبو توتنهام يعوضون المشجعين الذين حضروا في الخسارة 1/6 أمام نيوكاسل

قرر لاعبو توتنهام تعويض مشجعي الفريق الذين دفعوا أسعار التذاكر في الخسارة 1/6 أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب اللاعبون في بيان: "كفريق، نتفهم إحباطكم وغضبكم، لم يكن أداؤنا جيدا بما فيه الكفاية، نحن نعلم أن الكلمات لا تكفي في مثل هذه الموافق ولكن صدقونا، خسارة مثل هذه تؤلمك".

وأضاف البيان: "نحن نقدر دعمكم، في ملعبنا وخارجه، ومع وضع ذلك في الاعتبار، نود أن نعوض المشجعين بدفع تكلفة تذكرة مباراة السانت جيمس بارك".