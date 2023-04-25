لاعبو توتنهام يعوضون المشجعين الذين حضروا في الخسارة 1/6 أمام نيوكاسل
قرر لاعبو توتنهام تعويض مشجعي الفريق الذين دفعوا أسعار التذاكر في الخسارة 1/6 أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكتب اللاعبون في بيان: "كفريق، نتفهم إحباطكم وغضبكم، لم يكن أداؤنا جيدا بما فيه الكفاية، نحن نعلم أن الكلمات لا تكفي في مثل هذه الموافق ولكن صدقونا، خسارة مثل هذه تؤلمك".
وأضاف البيان: "نحن نقدر دعمكم، في ملعبنا وخارجه، ومع وضع ذلك في الاعتبار، نود أن نعوض المشجعين بدفع تكلفة تذكرة مباراة السانت جيمس بارك".
وتابع: "نعلم أن هذا لا يغير ما حدث يوم الأحد، وسنقدم كل شيء لوضع الأمور في نصابها الصحيح ضد مانشستر يونايتد يوم الخميس، مرة أخرى، دعمكم سيعني كل شيء بالنسبة لنا، معا، ومعا فقط، يمكننا المضي قدما".
خسارة مدوية
ويوم الأحد الماضي، اكتسح نيوكاسل منافسه توتنهام وتغلب عليه 6/1، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت 5 من أهداف نيوكاسل في أول 21 دقيقة فقط.
وهذه ثاني أسرع خماسية لفريق في بداية مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إحراز مانشستر سيتي خمسة أهداف في أول 18 دقيقة أمام واتفورد في 2018.
ورفع الفوز رصيد نيوكاسل إلى 59 نقطة من 31 مباراة، في حين جمدت الخسارة رصيد توتنهام عند 53 نقطة من 32 مباراة في المركز الخامس.
ويتصدر آرسنال جدول الترتيب (مؤقتا) برصيد 75 نقطة من 32 مباراة، ثم يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني ويملك 70 نقطة من 30 مباراة.
ومن المقرر أن يستضيف توتنهام منافسه مانشستر يونايتد يوم الخميس، قبل أن يحل السبيرز ضيفا على ليفربول يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.