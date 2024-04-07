برشلونة يحسم مستقبل سيرجي روبيرتو مع الفريق
كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة استقر على استمرار سيرجي روبيرتو في صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد روبيرتو مع برشلونة في 30 يونيو المقبل، وبالتالي، قد يرحل مجانا نهاية الموسم إذا لم يتم تجديده لأي نادٍ دون الرجوع إلى الفريق الكتالوني.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الأحد، فإن مسؤولي برشلونة أبلغوا روبيرتو برغبتهم في تجديد عقده لمدة موسم آخر، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات في الأسابيع المقبلة.
وأوضحت الصحيفة، أن تجديد عقد اللاعب جاء بناء على توصية من جانب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، الذي يراه أحد أهم العناصر مع البلوغرانا، كما أنهم سعداء بكيفية قيادته للفريق الأول، ويقدرون مشاركته وقيادته في غرفة الملابس.
وكشف التقرير أن هناك سببا آخر يجعل برشلونة حريصا على الاحتفاظ بروبرتو، وهو أن راتبه من بين أدنى الرواتب في الفريق الأول، ومن المرجح أن تظل هذه الشروط كما هي في العقد الجديد.
ويلعب روبيرتو مع برشلونة منذ نوفمبر 2010 وكان ذلك تحت قيادة المدرب، غوارديولا، واستمر اللاعب حتى أصبح يرتدي شارة القيادة هذا الموسم.
وكانت تقارير سابقة أشارت أيضا إلى أن اللاعب لا يستبعد أبدًا فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي والالتحاق بلاعبين سابقين للفريق مثل ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز ولكن ليس في الموسم المقبل.