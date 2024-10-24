القوة الضاربة.. تشكيل ناري للأهلي ضد الزمالك

استقر السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي المصري، على التشكيل الذي يخوض به مباراة الزمالك مساء اليوم الخميس على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويفتقد الأهلي خدمات عدة لاعبين بسبب الإصابة على رأسهم التونسي علي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني والمغربي أشرف داري وخالد عبد الفتاح بخلاف محمود عبد المنعم "كهربا" المستبعد لأسباب تأديبية.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي عدة تعديلات عن مباراة سيراميكا كليوباترا التي فاز بها الفريق بنتيجة 2-1 يوم الأحد الماضي في نصف النهائي.

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وتأتي على رأس هذه التعديلات عودة مروان عطية لقيادة خط الوسط بعد جلوسه بديلًا في لقاء سيراميكا كليوباترا بجانب عودة محمد الشناوي لحماية مرمى الفريق الأحمر بعد منح الفرصة للحارس مصطفى شوبير.

وثمَّة شكوك حول جاهزية الفلسطيني وسام أبو علي رغم مشاركته في تدريبات الفريق مساء أمس الأربعاء، إلا أن كولر يدرس بقوة استمرار طاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة بعد تسجيله ثنائية في مرمى سيراميكا كليوباترا.

وفيما يأتي التشكيل الأقرب للأهلي لخوض مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – وأحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم: بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – وحسين الشحات.