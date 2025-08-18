logo
الأفضل سيفوز غدا.. رد ناري من بنزيما بعد سؤاله عن رونالدو

بنزيما خلال حديثه عن رونالدو في المؤتمر الصحفي قبل السوبرالمصدر: مواقع التواصل
18 أغسطس 2025، 10:07 ص

ردّ الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد بطل الثنائية المحلية، بشكل مثير عن ذكر اسم رونالدو نجم النصر أمامه، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريقين ببطولة كأس السوبر السعودي.

وتنطلق منافسات كأس السوبر السعودية لكرة القدم غدًا الثلاثاء بمباراة الاتحاد ضد النصر في نصف النهائي.

وتُقام كأس السوبر السعودية غدًا في هونغ كونغ لأول مرة؛ استمرارًا لاستراتيجية البطولة في إقامتها خارج المملكة.

ويشارك في البطولة أندية الاتحاد بطل الدوري وكأس الملك، والنصر ثالث الدوري الموسم الماضي، والقادسية وصيف بطل الكأس، والأهلي بدلًا من الهلال وصيف بطل الدوري الذي اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة.

رد مثير من بنزيما

قال كريم، قائد الاتحاد: "ستكون بطولة رائعة. لدينا جهاز فني كبير ولاعبون مميزون ونتطلع لتقديم بطولة قوية هنا".

وأضاف: "مواجهة النصر ستكون قوية وسنقدم أفضل ما لدينا للتأهل للنهائي، ثم إضافة لقب جديد لنواصل ما حققناه الموسم الماضي".

وبسؤاله عن كريستيانو رونالدو قال: "إنه لاعب رائع، والنصر لديه لاعبون مميزون، ولكن إذا أردت الفوز في المباراة عليك أن تقدم مستوى مميزًا وتسجل الأهداف".

وأوضح: "الأفضل من سيفوز غدًا".

واختتم بنزيما تصريحاته قائلًا: "جمهورنا العزيز.. رسالتي لكم أننا نحتاج إلى دعمكم، وسنريكم إنجازاتنا على أرض الواقع".

