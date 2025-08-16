أول تحرك رسمي من الاتحاد للتعاقد مع علي البليهي

تستعد إدارة نادي الاتحاد السعودي لإطلاق خطوة رسمية نحو التعاقد مع المدافع الدولي علي البليهي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت مصادر أن هذا التحرك يأتي تماشياً مع رغبة المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي يبحث عن تعزيز خط الدفاع في صفوف "العميد" بلاعب يمتلك خبرة ومهارات البليهي.

وأوضحت أن اللاعب نفسه غير معترض على خوض تجربة جديدة مع الفريق الجداوي.

ويأتي اهتمام الاتحاد بالبليهي بعد استبعاد فكرة التعاقد مع مدافع النصر عبدالإله العمري؛ بسبب التكلفة المالية العالية التي تتطلبها الصفقة.

وخلال مسيرته الكروية مع الهلال التي امتدت ثمانية مواسم، شارك البليهي في 256 مباراة، سجل خلالها 23 هدفاً، بالإضافة إلى صناعته تمريرتين حاسمتين، بحسب إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت".

كما حقق مع الفريق الأزرق 5 ألقاب في دوري روشن السعودي، و3 كؤوس للملك، ومثلها في كأس السوبر المحلي، بالإضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقدم إدارة الاتحاد عرضاً رسمياً إلى نادي الهلال لاستعارة البليهي لمدة موسم واحد فقط، في خطوة تُعد الأبرز ضمن تحركات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.