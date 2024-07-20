بعد يومين فقط من ضمه رسميا بعقد لمدة 5 سنوات، ظهر النجم الفرنسي الواعد ليني يورو في تشكيلة مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك في مباراة ودية فاز فيها فريق المدرب الهولندي إريك تين هاغ على غلاسكو رينجيرز (2 ـ 0).

وحقق المان يونايتد الفوز بهدفي الإيفواري أماد ديالو في الدقيقة 39 والإنجليزي جو هوجيل في الدقيقة 70 فيما قدم رفاق التونسي حنبعل المجبري أداء لافتا في المباراة التي خاضها فريق الشياطين الحمر بتشكيلتين مختلفتين بين شوطي المباراة.

وقدم الوافد الجديد على ملعب أولد ترافورد "ليني يورو" أداء لافتا في أول ظهور له مع المان يونايتد وبعد يومين فقط من التوقيع رسميا مع النادي الإنجليزي، ما دفع الكثير من المتابعين إلى الحديث عن أن ريال مدريد سيندم على تفريطه في جوهرة ثمينة مثل المدافع المحوري البالغ من العمر 18 عاما.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع يورو، يوم الخميس رسميا مع ليني يورو قادما من ليل الفرنسي مقابل 62 مليون يورو في صفقة هي الأغلى حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان ريال مدريد تابع خطوات يورو منذ شهر مارس الماضي وكان على وشك التعاقد معه قبل أن يكتفي بضم نجم فرنسا الأول كيليان مبابي الذي تم تقديمه رسميا يوم الثلاثاء الماضي.

ولعب ليني يورو اليوم أمام غلاسكو رينجيرز شوطا أول قدم خلاله أداء مبهرا دفع الكثير من الملاحظين إلى القول إن دفاع فريق الشياطين الحمر سيكتسب صلابة كان افتقدها بشكل واضح في موسم 2023 ـ 2024.

يشار إلى أن يورو شارك في 44 مباراة الموسم الماضي مع ليل الفرنسي، وسجل 3 أهداف.