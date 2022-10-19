صحيفة جنوب أفريقية تدعو لمشاهدة 5 سعوديين في كأس العالم 2022

قامت صحيفة "supersport" الجنوب أفريقية بتسليط الضوء على 5 لاعبين سعوديين بقائمة المنتخب السعودي تستحق المشاهدة من قبل مراقبي الأندية، الذين سيبذلون قصارى جهدهم للظهور بالعناوين الرئيسة في بطولة قطر 2022.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم بجانب الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

وينطلق كأس العالم 2022، يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، أما موعد نهائي كأس العالم فهو يوم 18 ديسمبر.

وقالت الصحيفة إن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، الذي عمل على إصلاح شامل للمنتخب، نجح بضم نجوم مرموقين، مثل: سالم الدوسري، وسلمان الفرج، وعبد الإله العمري، وسامي الناجي، فراس البريكان.

ويلعب سالم الدوسري البالغ من العمر 30 عامًا، في مركز جناح نادي الهلال، حيث يعد موهبة فريدة من نوعها، وظهر لأول مرة على المستوى الدولي منذ 10 سنوات ومازال يواصل تقديم عروض لافتة للنظر على مستوى النادي والمستوى الدولي.

واستطاع عبد الإله العمري مدافع النصر صاحب الـ25 عامًا، إثبات نفسه كواحد من أبرز اللاعبين في المملكة العربية السعودية، فقد نجح في المشاركة بجميع تصفيات كأس العالم لمنتخب الأخضر باستثناء واحدة، فهو يستعد لمنافسة ذكائه مع المواهب الكبيرة أمثال ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي.

ويلعب ياسر الشهراني صاحب الـ30 عامًا لصفوف الهلال السعودي، حيث يدعم صفوف المنتخب، فقد حقق أول مباراة دولية له في لقاء ودي 2012 مع إسبانيا، وأصبح الآن أحد أكثر اللاعبين مشاركة في الفريق، حيث شارك في 66 مباراة دولية باسمه.

كما قدم سلمان الفراج لاعب وسط الهلال وكابتن المنتخب السعودي، والبالغ من العمر 33 عامًا، أداء بمستوى عالٍ باستمرار في السنوات الأخيرة، حيث قدم سلسلة من العروض النجمية لكل من نادي الهلال والمنتخب خاصة وسط الملعب.

ويؤمن هيرفي رينارد بالموهبة الشابة فراس البريكان (22) عامًا، لاعب نادي الفتح حيث منحه المدرب الفرنسي أول فرصة له بعمر الـ19، ونجح بتسجيل 11 هدفًا متفوقًا على غريمه سالم الدوسري، وهتان باهتري، اللذين سجلا 9، و7 أهداف على التوالي.