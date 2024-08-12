أثار ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، جدلا واسعا بحديثه عن تقديمه مقترحًا بإمكانية تشفير مباريات الدوري المصري الموسم المقبل، مقابل اشتراك يبلغ قيمته 200 جنيه مصري.

وقال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية: "قابلت مؤخرا محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي "المقاولون العرب"، وتحدثنا عن أزمات الأندية المالية، وقلت له ما هو الحل، قال لي إن الحل الوحيد أن يكون الدوري المصري مثل الدوري السعودي، ويتم تشفيره، وعمل دراسة محترمة جدًا، وأن الدوري لو تم بيعه فسيكون بمقابل 100 جنيه مصري في السنة، وهذا سيحقق ربحاً مقداره نحو 3 مليارات جنيه، وكل ناد سيحصل على الأقل على 30 مليون جنيه، وقلت له إنني سأناقش الأمر مع لجنة الرياضة بمجلس النواب، وعندما تتولى الشركة المتحدة هذا الأمر سيكون له نفع، جهاز الاستقبال سيكون بـ100 جنيه والاشتراك بـ100 جنيه".

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وأضاف: "أنا نائب بمجلس الشعب، والنائب يكون حريصاً جدًا على إرضاء على الأقل أبناء دائرته، لو أنا لم أقتنع بفكرة محمد عادل لم أكن سأتحدث في الأمر، لكن أنا وجدت أن تكلفة الأمر بسيطة جدًا، المواطن لو جلس على مقهى سيدفع 100 جنيه، نحن سنعطيك منتجاً، الشركة ستأخذ منك مثلا 250 جنيها وستعطي لك تقنية عالية جدًا للمنتج، سيستفيد المشاهد بتجربة مختلفة وممتعة بنقل المباريات بجودة رائعة".

وأردف: "أنا من الريف، وهناك يأخذون وصلات لمشاهدة المباريات الأوروبية، لأنهم يحبون الكرة، وهذا الاشتراك سيكون بسيطًا لمشاهدة الدوري المصري".

وأتم: "سأطرح اقتراح تشفير الدوري المصري في أول انعقاد لمجلس النواب مطلع أكتوبر المُقبل".

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ويتم مشاهدة الدوري المصري في الوقت الحالي دون أي رسوم.

يذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز رسميا للمرة الـ 44 في تاريخه عقب الفوز على سموحة في المباراة قبل الماضية.

ويعتبر الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز؛ إذ حقق اللقب 44 مرة في تاريخه.

وعلى مدار آخر 10 سنوات، حقق الأهلي لقب الدوري في 8 مواسم، وتمكن الزمالك من التتويج في موسمي 2020-2021 و2021-2022.