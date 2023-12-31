نادال لا يستبعد الاستمرار بعد 2024
ترك النجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال الذي عاد اليوم الأحد، للبطولات بعد إصابة في الفخذ غاب بسببها عن الملاعب لمدة عام تقريبا الباب مفتوحا أمام إمكانية الاستمرار في منافسات اللعبة بعد موسم 2024، لكنه أقر بوجود إمكانية كبيرة لعدم العودة في الصيف المقبل.
وخضع نادال الحاصل على 22 لقبا كبيرا لعملية جراحية في أعلى الفخذ الأيسر في يونيو/ حزيران الماضي، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراته في الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة 2023 في مواجهة ماكينزي مكدونالد.
وقال نادال في وقت سابق، إنه يتوقع أن يسدل الستار على مسيرته المتميزة في ملاعب وبطولات التنس والتي تخللتها العديد من الإصابات في 2024، لكنه خلال مؤتمر صحفي قبل العودة في بطولة برزبين ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الاستمرار.
وقال نادال قبل مباراته في الزوجي مع زميله مارك لوبيز اليوم الأحد: "المشكلة بالنسبة للقول إنه آخر موسم لي هو أنني لا أستطيع بنسبة 100% توقع ما سيحدث مستقبلا. هذا هو السبب.. لهذا السبب أقول ربما".
وانتهت المباراة بخسارة نادال وشريكه 6/4 و6/4 أمام الثنائي المكون من الأستراليين ماكس بورسيل وجوردان تومسون في ملعب بات رافتر الذي امتلأت مدرجاته بالمشجعين.
وتأتي بطولة برزبين الدولية في إطار الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد والتي تنطلق في ملاعب ملبورن بارك في 14 يناير/ كانون الثاني المقبل وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه خلال الصيف في أستراليا.
وفي مباراته الأولى في الفردي في برزبين الدولية سيلتقي نادال (37 عاما) مع النمساوي دومينيك تيم الثلاثاء المقبل، في إعادة لمواجهتيهما الكبيرتين في نهائي فرنسا المفتوحة عامي 2018 و2019.
وفاز نادال في المرتين.
وقال نادال الذي توج بلقب أستراليا المفتوحة مرتين: "بالتأكيد هناك احتمال كبير بأن تكون هذه هي آخر مشاركة لي في بطولة أستراليا المفتوحة".
وأضاف: "لكن لو عدت إلى هنا في العام المقبل فلا تقولوا لي إنك قلت إنها آخر مشاركة لك في البطولة لأنني لم أقل ذلك".
وتابع نادال "لا أحد يعرف ما الذي سيحدث.. لا يمكنني معرفة كيف ستكون حالتي خلال الأشهر الستة المقبلة، وهل سيكون بوسعي بدنيا الاستمتاع بالتنس كما فعلت خلال آخر 20 عاما".