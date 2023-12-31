نادال لا يستبعد الاستمرار بعد 2024

ترك النجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال الذي عاد اليوم الأحد، للبطولات بعد إصابة في الفخذ غاب بسببها عن الملاعب لمدة عام تقريبا الباب مفتوحا أمام إمكانية الاستمرار في منافسات اللعبة بعد موسم 2024، لكنه أقر بوجود إمكانية كبيرة لعدم العودة في الصيف المقبل.

وخضع نادال الحاصل على 22 لقبا كبيرا لعملية جراحية في أعلى الفخذ الأيسر في يونيو/ حزيران الماضي، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراته في الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة 2023 في مواجهة ماكينزي مكدونالد.

وقال نادال في وقت سابق، إنه يتوقع أن يسدل الستار على مسيرته المتميزة في ملاعب وبطولات التنس والتي تخللتها العديد من الإصابات في 2024، لكنه خلال مؤتمر صحفي قبل العودة في بطولة برزبين ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الاستمرار.