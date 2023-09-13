بمشاركة نيمار.. ماركينيوس يمنح البرازيل فوزا متأخرا على بيرو

حققت البرازيل انتصارين في مباراتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بفضل هدف متأخر من ماركينيوس منح بلاده الفوز 1-صفر على بيرو في ليما، اليوم الأربعاء.

وتصدرت البرازيل، التي سحقت ضيفتها بوليفيا 5-1 يوم الجمعة الماضي، التصفيات برصيد ست نقاط متساوية مع غريمتها الأرجنتين.

وسيطر فريق المدرب المؤقت فرناندو دينيز على الكرة وسنحت له عدة فرص هجومية مبكرة لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت هدفين لرافينيا وريتشارليسون في الشوط الأول بداعي التسلل.