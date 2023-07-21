حطموا الباب ثم قيدوه.. سرقة مجوهرات بقيمة 500 ألف يورو من منزل دوناروما
قالت صحيفة "ذا صن" إن عصابة اقتحمت منزل جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، حيث تم تقييده ونهبه.
وبحسب الصحيفة، فإن اللصوص سرقوا أشياء بقيمة نحو 430 ألف جنيه إسترليني خلال الواقعة التي حدثت، ليلة الخميس.
وكشفت أن اللصوص حطموا باب منزل دوناروما في الدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية قبل مهاجمته.
ثم قيد اللصوص الحارس وصديقته قبل سرقة ساعات ومجوهرات وسلع فاخرة يعتقد أنها تساوي حوالي 500 ألف يورو (430 ألف جنيه إسترليني).
وتمكّن دوناروما وصديقته من الفرار إلى فندق قريب، حيث اتصل الموظفون بالشرطة، وتم نقلهما إلى المستشفى لفحصهما.
ونقلت الصحيفة، أن دوناروما البالغ من العمر 24 عامًا أصيب بجروح طفيفة.
وتحقق الشرطة في الحادث وتبحث عن اللصوص الفارين.
وبحسب "ذا صن" فإنه ليس من الواضح ما إذا كان دوناروما سيكون مع باريس سان جيرمان في أول مباراة ودية للفريق هذا الموسم ضد لوهافر، اليوم الجمعة.
وبدأ دوناروما مسيرته مع ميلان في 2015 قبل أن ينضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر في 2021، ووقع عقدًا مدته خمس سنوات مع العملاق الفرنسي.
وخاض دوناروما 72 مباراة مع باريس سان جيرمان، وفاز بلقبين في الدوري الفرنسي.
كان دوناروما جزءًا من تشكيلة إيطاليا التي فازت بأمم أوروبا 2020.