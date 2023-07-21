حطموا الباب ثم قيدوه.. سرقة مجوهرات بقيمة 500 ألف يورو من منزل دوناروما

وبحسب "ذا صن" فإنه ليس من الواضح ما إذا كان دوناروما سيكون مع باريس سان جيرمان في أول مباراة ودية للفريق هذا الموسم ضد لوهافر، اليوم الجمعة.

وبدأ دوناروما مسيرته مع ميلان في 2015 قبل أن ينضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر في 2021، ووقع عقدًا مدته خمس سنوات مع العملاق الفرنسي.

وخاض دوناروما 72 مباراة مع باريس سان جيرمان، وفاز بلقبين في الدوري الفرنسي.

كان دوناروما جزءًا من تشكيلة إيطاليا التي فازت بأمم أوروبا 2020.