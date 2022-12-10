الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم
تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ملعب (البيت) الذي يستضيف المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي إنجلترا وفرنسا في ختام ربع نهائي كأس العالم المقامة في قطر.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة منتخبي إنجلترا وفرنسا في ربع نهائي مونديال قطر 2022، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت قطر والسعودية على ملعب (البيت).
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق عصام الشوالي، وبي إن سبورتس ماكس 3 بصوت المعلق يوسف سيف.
وتنقل أيضا عبر قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق أحمد الطيب، وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق سمير المعيرفي.
مشوار المنتخبين
تأهل منتخب إنجلترا في صدارة المجموعة الثانية بعدما فاز على إيران بنتيجة 6/2، ثم تعادل مع أمريكا 0/0، وتغلب في الجولة الأخيرة ضد ويلز بنتيجة 3/0، ثم فاز بنفس النتيجة على السنغال في ثمن النهائي.
وصعد منتخب فرنسا بعدما تصدر المجموعة الرابعة بالفوز على أستراليا بنتيجة 4/1، ثم الفوز على الدنمارك بنتيجة 2/1، والخسارة أمام تونس بنتيجة 0/1، ثم الفوز في ثمن النهائي بنتيجة 3/1 على حساب بولندا.
تاريخ المواجهات
يشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين منتخبي إنجلترا وفرنسا بدأت بلقاء ودي يوم 10 مايو 1923 وفاز به الإنجليز بنتيجة 4/1.
وكانت أول مواجهة رسمية في ربع نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد لندن 1948 وفاز منتخب إنجلترا بنتيجة 1/0، ثم تقابلا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 1964 وتعادلا بنتيجة 1/1، ثم فاز منتخب فرنسا بنتيجة 5/2.
وتقابل المنتخبان لأول مرة في بطولة كأس العالم 1966 بمرحلة المجموعات وفاز المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2/0، ثم تقابلا في مونديال 1982 وفاز منتخب إنجلترا بنتيجة 3/1.
وتعادل المنتخبان 0/0 في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 1992، ثم فاز منتخب فرنسا بنتيجة 2/1 في بطولة أمم أوروبا عام 2004 وتعادلا بنتيجة 1/1 في أمم أوروبا 2012.
وكان آخر لقاء بين المنتخبين في تجربة ودية يوم 13 يونيو 2017 وفاز منتخب فرنسا بنتيجة 3/2.
أفكار ديشان
يدخل المنتخب الفرنسي حامل اللقب المواجهة باحثا عن الفوز للصعود إلى نصف النهائي للمرة السابعة في مشاركته رقم 16 في تاريخ المونديال.
ويحلم منتخب الديوك بالفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1998 و2018 والتتويج بلقب المونديال للمرة الثانية على التوالي.
وأكد ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن المباراة ضد إنجلترا بمثابة نهائي للبطولة موضحا أنه لا مجال لارتكاب أي أخطاء في هذه المواجهة.
وأشار في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إلى أنه يعلم تماما نقاط قوة المنتخب الإنجليزي وخاصة في التحولات بين الدفاع والهجوم وإطلاق الهجمات المعاكسة بسرعة بجانب الضغط المميز على الأطراف.
ويعتمد منتخب فرنسا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى هوغو لوريس، وأمامه الرباعي رافايل فاران ودايوت أوباميكانو وجوليس كوندي وثيو هيرنانديز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أورلين تشواميني وبجواره أدريان رابيو وفي صناعة اللعب أنطوان غريزمان وعلى الأطراف عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي مع المهاجم أوليفييه جيرو.
خطط ساوثغيت
يتحفز غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا لتحقيق الفوز على حساب فرنسا واستكمال مشواره نحو المباراة النهائية أملا في استعادة لقب المونديال الغائب منذ نسخة 1966.
وقال ساوثغيت في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المباراة ستكون في غاية الصعوبة ضد حامل اللقب، مؤكدا أن مهمة إيقاف مبابي ليست مسؤولية كايل ووكر بمفرده ولكن مهمة الفريق بالكامل.
وأوضح أن منتخب إنجلترا خاض مواجهات صعبة خلال البطولة ويسعى لاستكمال ما قدمه من نتائج جيدة والوصول إلى نصف النهائي.
ويعتمد منتخب إنجلترا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى جوردان بيكفورد، وأمامه جون ستونز وكايل ووكر وهاري ماغواير في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ديكلان رايس وبجواره جودي بيلينجهام ويمينا كيران تريبير ويسارا لوك شاو، مع ثلاثي الهجوم بوكايو ساكو وماركوس راشفورد أو فيل فودين مع القائد هاري كين.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المباراة ستكون خارج التوقعات بين فرنسا وإنجلترا لأن كل فريق يملك مقومات الفوز، موضحا أن مبابي يستطيع صناعة الفارق للديوك كما أن هاري كين لاعب موهوب وقناص ويستطيع هز الشباك من أنصاف الفرص.
وأشار إلى أن هذه المواجهة ستكون متعلقة بالفريق الأكثر فاعلية وتركيزا على مرمى المنافس والذي يستطيع استغلال الفرص.