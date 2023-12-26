الشناوي وياسر إبراهيم
الشناوي وياسر إبراهيمموقع الأهلي الرسمي

موقف الشناوي وياسر إبراهيم من مباراة الأهلي ضد فيوتشر وأمم أفريقيا

سيواجه سيراميكا فريق بيراميدز على المركز الثالث.

خرج الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مصابين من مباراة الفريق أمام سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتغلب الأهلي على سيراميكا بهدف دون رد ليبلغ نهائي البطولة ليواجه مودرن فيوتشر يوم الخميس القادم على اللقب.

@eremsports معاناة محمد الشناوي حارس الأهلي المصري من الإصابة قبل تغييره أمام سيراميكا كليوباترا ونزول مصطفى شوبير #كأس_السوبر_المصري #sportsontiktok ♬ الصوت الأصلي - إرم سبورت - Erem Sports

وسيواجه سيراميكا فريق بيراميدز على المركز الثالث.

ووفقًا لقناة أون تايم سبورتس فإن الشناوي وياسر إبراهيم لن يلحقا بمباراة الأهلي مع فيوتشر في نهائي السوبر المصري للأبطال في أبوظبي.

وبحسب التقرير ذاته، فإن الثنائي سيكون متاحًا أمام البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج الشهر القادم.

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وقال موقع الأهلي الرسمي اليوم الثلاثاء إن الشناوي وياسر إبراهيم سوف يخضعان لأشعة اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل معرفة حجم إصابات الثنائي.

وحسب "الأهلي الرسمي" فإن الثنائي خرج من مباراة سيراميكا كليوباترا حتى لا تتفاقم الإصابة بسبب ضغط المباريات.

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