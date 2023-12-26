موقف الشناوي وياسر إبراهيم من مباراة الأهلي ضد فيوتشر وأمم أفريقيا

وسيواجه سيراميكا فريق بيراميدز على المركز الثالث.

ووفقًا لقناة أون تايم سبورتس فإن الشناوي وياسر إبراهيم لن يلحقا بمباراة الأهلي مع فيوتشر في نهائي السوبر المصري للأبطال في أبوظبي.

وبحسب التقرير ذاته، فإن الثنائي سيكون متاحًا أمام البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج الشهر القادم.