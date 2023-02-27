ليكيب: مبابي يملك فرصة الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد 4 شهور

ووقع المهاجم الفرنسي عقدًا يبقيه في باريس حتى عام 2025 مقابل مبلغ صافي قدره 50 مليون يورو لكل موسم، مع مكافأة انتقال قدرها 100 مليون يورو، بحسب ما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ومع ذلك، لم يتم تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم، حيث عزز كيليان ارتباطه بالنادي الباريسي لمدة موسمين بالإضافة إلى واحد آخر اختياري يجب أن يوافق عليه اللاعب نفسه.

ووفقًا لـ "ليكيب" فإن أمام مبابي أربعة أشهر لممارسة هذا الخيار لمدة عام إضافي على عقده، إذا لم يتم تفعيل خيار العام الإضافي سينتهي عقده في عام 2024، ويفتح الباب أمام انتقاله مجانا في يناير/كانون الثاني المقبل.

ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، يعمل قادة باريس سان جيرمان للحصول على الضوء الأخضر لهذا الموسم مع المزيد من الارتباطات لباريس سان جيرمان حتى لا يكون هناك صيف "مزدحم" يمكن أن يعود فيه مبابي لطرحه في فترة الانتقالات.