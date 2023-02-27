ليكيب: مبابي يملك فرصة الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد 4 شهور
جدد باريس سان جيرمان عقد مهاجمه البارز كيليان مبابي في مايو/آيار الماضي بعد قراره بالبقاء في النادي الفرنسي بدلا من انتقاله إلى ريال مدريد.
ووقع المهاجم الفرنسي عقدًا يبقيه في باريس حتى عام 2025 مقابل مبلغ صافي قدره 50 مليون يورو لكل موسم، مع مكافأة انتقال قدرها 100 مليون يورو، بحسب ما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.
ومع ذلك، لم يتم تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم، حيث عزز كيليان ارتباطه بالنادي الباريسي لمدة موسمين بالإضافة إلى واحد آخر اختياري يجب أن يوافق عليه اللاعب نفسه.
ووفقًا لـ "ليكيب" فإن أمام مبابي أربعة أشهر لممارسة هذا الخيار لمدة عام إضافي على عقده، إذا لم يتم تفعيل خيار العام الإضافي سينتهي عقده في عام 2024، ويفتح الباب أمام انتقاله مجانا في يناير/كانون الثاني المقبل.
ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، يعمل قادة باريس سان جيرمان للحصول على الضوء الأخضر لهذا الموسم مع المزيد من الارتباطات لباريس سان جيرمان حتى لا يكون هناك صيف "مزدحم" يمكن أن يعود فيه مبابي لطرحه في فترة الانتقالات.
كما هو الحال في عام 2021، سيكون خيار النادي الوحيد هو الحصول على أموال اللاعب الذي انضم لباريس سان جيرمان في عام 2017 من موناكو، على الرغم من أنهم رفضوا بعد ذلك جميع العروض المقدمة من ريال مدريد.
والمهاجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا يحتل بالفعل صدارة هدافي النادي عبر التاريخ برصيد 200 هدف متساويا مع الأوروغواياني إدينسون كافاني المهاجم السابق للفريق وذلك بعد ثنائية ضد مرسيليا في الفوز بثلاثية نظيفة.
وصنع ميسي هدفين لمبابي الذي أصبح الهداف التاريخي لحامل اللقب متساويا مع كافاني، فيما صنع مهاجم فرنسا هدف زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم ليصل إلى 700 هدف على مستوى الأندية.
كما يملك مبابي 29 هدفًا في 29 مباراة في كافة البطولات مع متصدر الدوري الفرنسي، وفي بارك دي برينس يعملون على إبقاء نجمهم الأول ولن يتم فتح ذات المسلسل مرة أخرى، الأسابيع الحاسمة تقترب في باريس مع وضع أمر تجديد عقد مبابي وميسي كأولويات قصوى.