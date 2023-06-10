تقرير: كيميتش مستعد للقتال من أجل الانتقال إلى برشلونة

وأثنى تشافي وكيميتش على بعضهما البعض في الماضي، وقال تشافي قبل أسبوعين عن كيميتش إنه "لاعب كرة قدم رائع".

وترك رحيل سيرجيو بوسكيتس فجوة كبيرة في برشلونة، وهذا هو السبب في إصرار تشافي على ضم كيميتش، حيث يريد المدرب الشاب التعاقد مع لاعب على مستوى عالٍ.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة كان على علم منذ أسابيع باهتمام كيميتش في تغيير المشهد، ولذلك فإنه ضمن أولويات برشلونة الصيفية.

وأشارت إلى أن كيميتش مستعد للقتال من أجل التوقيع لبرشلونة، كما فعل زميله السابق روبرت ليفاندوفسكي الذي انضم لبرشلونة الصيف الماضي، وهي نية وصلت لإدارة برشلونة.