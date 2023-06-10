تقرير: كيميتش مستعد للقتال من أجل الانتقال إلى برشلونة
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونخ مستعد للقتال من أجل الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف.
وبحسب الصحيفة فقد أصدر تشافي مدرب برشلونة أوامره داخليًا بتحريك كل ما هو ضروري لنقل كيميتش إلى الكامب نو، رغم أن اللاعب يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2025.
ووفقا للصحيفة فإن كيميتش البالغ من العمر 28 عاما لديه رغبة بخوض مغامرة جديدة بعيدا عن بايرن ميونخ، وإن اللاعب يعرف أن برشلونة يحبه، وهو يحب فكرة الانضمام لبرشلونة.
وأثنى تشافي وكيميتش على بعضهما البعض في الماضي، وقال تشافي قبل أسبوعين عن كيميتش إنه "لاعب كرة قدم رائع".
وترك رحيل سيرجيو بوسكيتس فجوة كبيرة في برشلونة، وهذا هو السبب في إصرار تشافي على ضم كيميتش، حيث يريد المدرب الشاب التعاقد مع لاعب على مستوى عالٍ.
وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة كان على علم منذ أسابيع باهتمام كيميتش في تغيير المشهد، ولذلك فإنه ضمن أولويات برشلونة الصيفية.
وأشارت إلى أن كيميتش مستعد للقتال من أجل التوقيع لبرشلونة، كما فعل زميله السابق روبرت ليفاندوفسكي الذي انضم لبرشلونة الصيف الماضي، وهي نية وصلت لإدارة برشلونة.
ورغم ذلك يدرك برشلونة أن صفقة بهذا الحجم مع لاعب "كبير" لن تكون سهلة، لكن النادي الكتالوني سيكافح لتلبية طلب تشافي.
ويعتبر تشافي، مدرب برشلونة، أن كيميتش أفضل لاعب خط وسط دفاعي في السوق سواء من حيث النضج أو التقدم المستمر.
ويريد برشلونة الاستفادة من رغبة اللاعب في بدء مرحلة أخرى من مسيرته بعيدًا عن بايرن ميونخ، حيث كانت لديه خلافات مع إدارة فريقه حول قرار إقالة جوليان ناغلزمان في نهاية مارس الماضي.
وانضم كيميتش لبايرن ميونخ في 2015 وشارك مع الفريق في 347 مباراة سجل فيها 40 هدفا وصنع 94، وسبق أن لعب 55 مباراة مع لايبزيغ سجل فيها 3 أهداف وصنع 4 علما أنه لعب 76 مباراة مع منتخب ألمانيا الأول.