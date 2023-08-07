إشادة بكلوي كيلي لاعبة إنجلترا بعد مواساة حارسة نيجيريا
نالت كلوي كيلي الإشادة بسبب تصرف رائع بعد أن أرسلت إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات بضربة جزاء مثالية يوم الإثنين، على حساب نيجيريا.
وأظهرت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا، والتي سجلت هدف الفوز لإنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2022 ضد ألمانيا، أعصابها الفولاذية مرة أخرى في دور الـ16، على استاد سونكورب.
ولعب منتخب إنجلترا بـ10 لاعبات بعد طرد لورين جيمس في الدقيقة 87 لدهسها على ظهر ميشيل ألوزي.
وامتدت المباراة لشوطين إضافيين قبل أن يحسمها منتخب إنجلترا 4/2 بضربات الترجيح بعد تعادل سلبي.
وأضاعت جورجيا ستانواي أولًا لإنجلترا، لكن نيجيريا أضاعت ضربتي ترجيح، في حين سجلت بيث إنجلاند وراشيل دالي وأليكس غرينوود لإنجلترا، مما ترك كيلي أمام فرصة قيادة إنجلترا إلى دور الثمانية.
وانتهزت كيلي مهاجمة مانشستر سيتي الفرصة، وسددت ركلة جزاء لا يمكن إيقافها في الزاوية العليا من شباك تشياماكا نادوزي حارسة نيجيريا.
وعلى الفور ذهبت كيلي إلى تشياماكا نادوزي المذهولة لمواساتها.
ورغم محاولة المصور التقاط المشهد، إلا أن كيلي لوحت بيدها بإيقاف التصوير، وبدت أنها لا تريد تصوير نادوزي في حالتها المؤثرة.
وشعرت كيلي بسعادة غامرة؛ لأنها أرسلت إنجلترا إلى الدور المقبل في كأس العالم للسيدات، لكن هدفها الأهم في تلك اللحظة كان مواساة منافستها حارسة نيجيريا.
وقالت كيسي في حديث بعد المباراة: "إنه أمر مذهل، نحن نظهر قدرتنا، نعمل كمجموعة ونؤمن بقدراتنا، أولًا وقبل كل شيء نحن نؤمن بما يُطلب منا القيام به".
وردًّا على سؤال عما إذا كانت لاعبات إنجلترا تدربن على ضربات الترجيح قبل المباراة، تابعت كيلي: "لقد تدربنا كثيرًا، في الواقع - وهو أمر ناجح".
وسيواجه منتخب إنجلترا في ربع النهائي المنتخب الفائز من مباراة كولومبيا وجامايكا في دور الـ16.