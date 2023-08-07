إشادة بكلوي كيلي لاعبة إنجلترا بعد مواساة حارسة نيجيريا

نالت كلوي كيلي الإشادة بسبب تصرف رائع بعد أن أرسلت إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات بضربة جزاء مثالية يوم الإثنين، على حساب نيجيريا.

وأظهرت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا، والتي سجلت هدف الفوز لإنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2022 ضد ألمانيا، أعصابها الفولاذية مرة أخرى في دور الـ16، على استاد سونكورب.

ولعب منتخب إنجلترا بـ10 لاعبات بعد طرد لورين جيمس في الدقيقة 87 لدهسها على ظهر ميشيل ألوزي.

وامتدت المباراة لشوطين إضافيين قبل أن يحسمها منتخب إنجلترا 4/2 بضربات الترجيح بعد تعادل سلبي.