التردد الرسمي لقنوات ثمانية الناقلة لكأس السوبر السعودي

ينتظر عشاق كرة القدم السعودية مباراة قوية تجمع بين فريقي الأهلي السعودي والقادسية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الجديد 2025-2026.

وتقام مباريات بطولة كأس السوبر للموسم الحالي، في العاصمة الصينية هونغ كونغ خلال الفترة من 19 وحتى 23 من شهر أغسطس.

أخبار ذات علاقة بيع القائد خيانة.. بيان ناري ضد انتقال دينيس زكريا إلى الأهلي السعودي

أخبار ذات علاقة تم إيقاف التفاوض.. فابريزيو رومانو يصدم جمهور الأهلي السعودي

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، كل من الاتحاد بطل الدوري، والقادسية وصيف الكأس، ويشارك النصر صاحب المركز الثالث في الدوري، والأهلي صاحب المركز الرابع، بعد اعتذار الهلال بطل الكأس وثاني الدوري عن المشاركة في المسابقة.

وتمكن فريق النصر من الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، مساء الثلاثاء، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي والقادسية، في نهائي السوبر السعودي.

وستنقل مباراة الأهلي والقادسية، عبر القناة الجديدة الحاصلة على مباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد، وهي قناة "ثمانية" المتواجدة على القمر الصناعي نايل سات "Thmanyah HD".

أخبار ذات علاقة الأهلي والقادسية.. صراع المليارات يحسم بطاقة النهائي في كأس السوبر

وستنقل قنوات "ثمانية" مباريات بطولات كأس السوبر السعودي بشكل مجاني، والأمر نفسه فيما يخص دوري "روشن" وكأس الملك ودوري القسم الثاني "يلو".

تردد قنوات ثمانية عبر قمر نايل سات 2025:

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ثمانية عرب سات 2025:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4