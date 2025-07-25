انتقاله شبه محسوم.. نجم الزمالك يفجر مفاجأة حول أحمد عبد القادر (فيديو)

فجر محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك الأسبق، مفاجأة حول صفقة انتقال اللاعب أحمد عبد القادر جناح أيسر الأهلي المصري إلى القلعة البيضاء.

وينتهي عقد عبد القادر مع الأهلي في شهر يونيو المقبل، ورفض اللاعب فكرة تجديد عقده، بخلاف أنه رفض فكرة الرحيل إلى سيراميكا كليوباترا.

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وارتبط اسم عبد القادر بالرحيل عقب نهاية عقده إلى الزمالك أو الانضمام إلى فريق آخر ثم العودة للدوري المصري بقميص الزمالك.

وقال عبد المنصف عبر قناة mbc masr إن الموضوع شبه محسوم للزمالك، موضحًا أن الصفقة قد تتم في شهر يناير المقبل حال رحيله لفريق آخر خلال الانتقالات الصيفية أو بعد نهاية عقده.

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وأوضح أن الزمالك لن يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب من الأهلي؛ لأن إدارة القلعة الحمراء لن ترحب بالأمر، مؤكدًا أنه يتمنى حدوث تفاوض رسمي بين قطبي الكرة المصرية بدلًا من تأجيل الأمر.

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وأشار إلى أن انتقال عبد القادر شبه محسوم للزمالك، ولكن الأمر كله يرجع إلى توقيت الصفقة في المرحلة القادمة، موضحًا أنه يتمنى الطرق المباشرة في الصفقات بين الفريقين.

"انتقال أحمد عبد القادر للزمالك شبه محسوم".. محمد عبد المنصف يكشف عن مفاجأة مجاناً على شاهد برنامج #اللعيب يعرض من... Posted by ‎MBC مصر‎ on Thursday, July 24, 2025

وكان الزمالك قد دعم صفوفه في الموسم الحالي بعدة صفقات، على رأسها الفلسطيني آدم كايد جناح بريدا الهولندي، والأنغولي شيكو بانزا جناح إستريلا أمادورا البرتغالي، والحارس المهدي سليمان، بجانب ثنائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف.