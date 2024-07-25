قالت لاعبة التنس الألمانية أنغليك كيربر اليوم الخميس، إنها ستعتزل منافسات وبطولات اللعبة بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024.

وسبق لكيربر (36 عامًا) الفوز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، كما حصلت على الميدالية الفضية الأولمبية في دورة ريو دي جانيرو في 2016 بعد هزيمتها أمام لاعبة بويرتوريكو مونيكا بويغ في المباراة النهائية لفردي السيدات.

وقالت كيربر عبر وسائل التواصل الاجتماعي "مرة أخرى قبل الألعاب الأولمبية يمكنني فعلا القول إنني لن أنسى دورة ألعاب باريس الأولمبية الصيفية 2024؛ لأنها ستكون آخر بطولة أشارك فيها كلاعبة تنس محترفة."

The finish line. Before the Olympics begin, I can already say that I will never forget #Paris2024, because it will be my... Posted by Angelique Kerber on Thursday, July 25, 2024

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد التنس للمحترفين رسالة وجه خلالها الشكر للاعبة الألمانية على مشوارها.

وتلعب البطلة الألمانية في أولمبياد باريس ضد اليابانية ناومي أوساكا بالدور الأول بعد إجراء القرعة اليوم الخميس، لمنافسات فردي السيدات.

وانطلقت منافسات أولمبياد باريس 2024 أمس الأربعاء، بافتتاح مشوار دور المجموعات بمنافسات كرة القدم التي شهدت إقامة الجولة الأولى.

وتقام منافسات التنس بإقامة الأدوار الأولى لمنافسات الرجال والسيدات فردي وزوجي.

وتشهد منافسات فردي السيدات مشاركة لاعبة عربية وحيدة وهي المصرية ميار شريف التي أوقعتها القرعة ضد الدنماركية كارولين فوزنياكي.

وانسحبت التونسية أنس جابر من خوض منافسات التنس في أولمبياد باريس 2024 بسبب عدم الجاهزية.