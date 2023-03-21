ميسي ومبابي يلبيان طلب "ميسي بغداد" العراقي (فيديو وصور)

وأنتج الفيلم عام 2012، وكان ضمن الأفلام العشرة الأوائل المرشحة بالقائمة القصيرة لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم قصير.

وكان ميسي قد قابل بطل الفيلم الأول أيضا عام 2013.

وحصل مخرج الفيلم سهيم عمر خليفة عام 2017 على دعم من دائرة السينما في بلجيكا لتحويله لفيلم روائي طويل.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة بنما، يوم الخميس، في مباراة ودية، وهي أول مباراة للتانغو منذ الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، في ديسمبر الماضي، بضربات الترجيح على فرنسا في المباراة النهائية.