ميسي ومبابي يلبيان طلب "ميسي بغداد" العراقي (فيديو وصور)
التقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، بالطفل العراقي أحمد عبد الله، الممثل الرئيسي في الفيلم الروائي الطويل "ميسي بغداد"، في العاصمة الفرنسية باريس.
ويظهر ميسي في مقطع فيديو متداول وهو يلتقي مع "ميسي بغداد الذي كان يعتمد على عكازيه بسبب فقد إحدى ساقيه، قبل مباراة باريس سان جيرمان ورين، أمس الأحد، في الدوري الفرنسي.
والتقى الطفل العراقي بكيليان مبابي أيضا.
والفيلم الروائي الطويل "ميسي بغداد" مأخوذ من الفيلم القصير الذي يحمل نفس الاسم "ميسي بغداد" والذي أنتج عام 2012 وبطله طفل (حمودي) يبلغ من العمر 10 سنوات، فقد هذا الطفل ساقه، وحلمه أن يصبح لاعبا محترفا.
وأنتج الفيلم عام 2012، وكان ضمن الأفلام العشرة الأوائل المرشحة بالقائمة القصيرة لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم قصير.
وكان ميسي قد قابل بطل الفيلم الأول أيضا عام 2013.
وحصل مخرج الفيلم سهيم عمر خليفة عام 2017 على دعم من دائرة السينما في بلجيكا لتحويله لفيلم روائي طويل.
ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة بنما، يوم الخميس، في مباراة ودية، وهي أول مباراة للتانغو منذ الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، في ديسمبر الماضي، بضربات الترجيح على فرنسا في المباراة النهائية.