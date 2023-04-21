سكولز: دي خيا حارس رائع لكنه ليس لاعب كرة قدم رائعا

ومرر دي خيا الكرة لماغواير في منطقة خطيرة أثناء محاصرته من قبل لاعبي إشبيلية ليفقدها ويُسجل هدف على الفريق الإنجليزي، ثم فشل دي خيا في استقبال كرة سهلة بقدمه بطريقة غريبة ليسجل النصيري هدفا ثانيا.

وقال سكولز لـ"بي تي سبورتس": ديفيد دي خيا حارس مرمى رائع، لكنه ليس لاعب كرة قدم رائعا. رأينا التمريرة التي لعبها لهاري ماغواير، أنا أعلم أن هاري أراد ذلك، ولكن عليك أن تقرأ الموقف، وتقرأ ما يحدث في الملعب، وهو ليس مكانًا للقيام بذلك".