سكولز: دي خيا حارس رائع لكنه ليس لاعب كرة قدم رائعا
تحدث بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا بشكل واضح عن أبرز نقاط ضعف ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد بعد خسارة الفريق أمام إشبيلية 3/0 في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
واستغل المهاجم المغربي يوسف النصيري خطأين من دي خيا وهاري ماغواير ليسجل ثنائية لفريقه ساهمت في حجز بطاقة التأهل لنصف النهائي حيث سيواجه يوفنتوس الإيطالي.
ومرر دي خيا الكرة لماغواير في منطقة خطيرة أثناء محاصرته من قبل لاعبي إشبيلية ليفقدها ويُسجل هدف على الفريق الإنجليزي، ثم فشل دي خيا في استقبال كرة سهلة بقدمه بطريقة غريبة ليسجل النصيري هدفا ثانيا.
وقال سكولز لـ"بي تي سبورتس": ديفيد دي خيا حارس مرمى رائع، لكنه ليس لاعب كرة قدم رائعا. رأينا التمريرة التي لعبها لهاري ماغواير، أنا أعلم أن هاري أراد ذلك، ولكن عليك أن تقرأ الموقف، وتقرأ ما يحدث في الملعب، وهو ليس مكانًا للقيام بذلك".
"بغض النظر عما إذا كان المدرب يريده أن يلعب هكذا، اقرأ الموقف. كان بحاجة إلى قراءة ما يجري".
"عليك أن تقرأ الموقف وما سوف يحدث. في مانشستر سيتي، من المحتمل أن يقول بيب غوارديولا "استمر، ارفع الكرة عالياً".
"لقد وقعوا في فخ لعب تلك التمريرات وكان إشبيلية عدوانيًا في الحصول على الكرة".
وأتم "أعتقد أنه كان يجعل الفريق بأكمله متوترًا!، السؤال الآن هل يناسب دي خيا فلسفة إريك تن هاغ، حينما أتى بيب غوارديولا تعاقد مع حارس مرمى مناسب، هذه كرة القدم الحديثة".
ودي خيا هو أكثر لاعب في الدوري الإنجليزي تسببت أخطاؤه المباشرة في استقبال فريقه أهدافا، بخمسة أخطاء.
رغم ذلك، دافع إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد عن دي خيا بعد المباراة حيث صرح قائلا: "هو أكثر حارس مرمى حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا يظهر أنه متمكن للغاية".