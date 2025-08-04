مفاجأة كبرى.. أسطورة الجزائر ينضم رسميا إلى أمانة بغداد العراقي

أعلن نادي أمانة بغداد الناشط في دوري المحترفين العراقي هذا الموسم انضمام لاعب الوسط الدولي الجزائري السابق سفيان فيغولي لصفوفه رسميا في صفقة انتقال مدوّية ومفاجئة.

وحقق نادي أمانة بغداد، والذي تأسس عام 1957 ويدار من قبل مؤسسة أمانة بغداد، بقاءه في دوري نجوم العراق بصعوبة بالغة بعد الفوز في مباراة الملحق على نادي نفط البصرة (1 ـ 0).

واستأثر نادي أمانة بغداد بالأضواء في الميركاتو الصيفي الجاري بضمه لاعبين جدد لهم مكانتهم في الكرة العربية.

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وقال نادي أمانة بغداد في منشور على حسابه بمنصة فيسبوك "ترقبوا الإعلان عن صفقة عالمية كبرى للنادي"،وبعد نحو ساعة نشر الفريق مقطع فيديو لسفيان فيغولي من مباراة دولية مع المنتخب الجزائري، معلنا رسميا إتمام الصفقة.

ولم يشر النادي إلى التفاصيل التعاقدية ولا المالية لانضمام سفيان فيغولي لكن مصادر قالت إن اللاعب الجزائري البالغ من العمر 35 عاما وقع على عقد بموسم واحد قابل للتجديد.

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وقال نادي أمانة بغداد عبر حسابه على منصة "فيسبوك": الصفقة التي خطفت الأنظار..من الملاعب الأوروبية إلى قلب العاصمة.. سفيان فيغولي... نجم فالنسيا الإسباني، صانع ألعاب ويستهام الإنجليزي، وأحد أبرز نجوم منتخب الجزائر ينضم رسميًا إلى صفوف أمانة بغداد".

وتابع: "نكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة العراقية، بوصول نجم بحجم فيغولي إلى دورينا...فترقبوا المتعة، والمهارة، والخبرة في ملاعبنا".

⌛️ أمانة بغداد يقترب من ضم نجم عالمي ... ترقبوا خبر الصفقة 😉 . Posted by ‎نادي أمانة بغداد الرياضي Amant Baghdad S.C.‎ on Monday, August 4, 2025

ويعد سفيان فيغولي من أساطير الكرة الجزائرية إذ كان عنصرا مهما في تشكيلة رابح سعدان في كأس العالم 2010 و2014 كما شارك في كأس إفريقيا 2010 وبلغ نصف النهائي، قبل أن يحرز اللقب القاري في 2019.

وخاض نجم الجزائر مشوارا احترافيا لافتا في أوروبا ولعب مع فالنسيا وغلطة سراي التركي ووست هام يونايتد الإنجليزي.

وقبل انتقال النجم الدولي الجزائري بطل إفريقيا 2019، كان نادي أمانة بغداد ضم رسميا المهاجم التونسي حمدي العبيدي قادما من النادي الإفريقي التونسي.

ويشهد الدوري العراقي طفرة من النجوم الذين استهوتهم أضواء الملاعب العراقية في الموسم الجديد على غرار نجوم المنتخب الأردني المتأهل لكأس العالم 2026 وفي مقدمتهم علي علوان.