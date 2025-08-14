"خبر كارثي".. أسطورة النصر السعودي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

رفض فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر السعودي الأسبق، التعاقد مع عبدالله مادو نجم نادي الاتفاق الحالي، ومدافع "العالمي" الأسبق.

ويُعد عبدالله مادو أحد خريجي أكاديمية النصر، حيث انضم إلى الفريق الأول في يناير 2012، وارتدى قميصه لمدة 12 عاماً، وفي يناير 2024، انتقل مادو إلى الاتفاق بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، قبل أن يوقع معهم بشكل نهائي مجاناً في صيف العام نفسه.

ويرغب نادي النصر في إعادة مدافعه السابق عبدالله مادو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة أثارت جدلاً كبيراً.

ويستعد النصر لخوض موسم 2025-2026 بمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مستهدفاً تحقيق الثلاثية المحلية (الدوري، الكأس، السوبر)، بالإضافة إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

وكشفت مصادر عن وجود مفاوضات مكثفة بين إدارتي النصر والاتفاق، بناءً على طلب مباشر من المدير الفني للفريق الأول، البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يرى في مادو عنصراً مهماً لتعزيز خط الدفاع.

12 مليون ريال.. شرط الاتفاق لقبول الصفقة

وضع نادي الاتفاق شروطاً صارمة لموافقته على انتقال مادو إلى النصر، أبرزها التنازل عن 12 مليون ريال سعودي، وهي مستحقات متبقية من صفقة التعاقد مع اللاعب خالد الغنام، الذي انتقل إلى الاتفاق قادماً من النصر في يناير 2024.

كما اشترط نادي الاتفاق دفع 6 ملايين ريال إضافية مقابل صفقة مادو نفسه.

الهريفي يرفض عودته

علق فهد الهريفي، أحد أبرز أساطير النصر، على الصفقة بكلمات قاسية، واصفاً إياها بـ"الكارثة"، حيث قال عبر حسابه على منصة إكس: "خبر كارثي مو كارثي أم وأبو وأخو الكوارث النصر يريد عودة مادو؟! من جدكم؟! هذه صفقة هدر مالي كبير!".

وأضاف: "شروط الاتفاق غير منطقية.. اللاعب ليس في المرحلة المناسبة ولا العمر المناسب، فقط لأنه أعسر!".

واختتم: "لعبتك يا جيسوس.. خلاص! كفاية هوس باللاعبين اليسرى!".