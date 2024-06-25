كفاراتسخيليا يوجّه طلبًا لرونالدو قبل مباراة البرتغال وجورجيا
أكد نجم منتخب جورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا أنه يتمنى أن يمنحه أسطورة المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قميصه في نهاية مباراة المنتخبين التي تقام غدا الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لكأس أمم أوروبا 2024.
وقال كفاراتسخيليا (23 عاما) في تصريحات إعلامية سبقت مباراة بلاده الحاسمة أمام البرتغال غدا الأربعاء: "أتمنى أن أغادر المباراة بقميص رونالدو، وأتمنى حقًا أن يمنحني إياه".
وحقق منتخب جورجيا في مارس الماضي التأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس أمم أوروبا حيث أوقعته القرعة خلال النسخة الحالية من "يورو" ضمن المجموعة السادسة فيما سيواجه البرتغال من أجل تحقيق إنجاز تاريخي ثان وذلك ببلوغ دور الستة عشر في أول مشاركة قارية له.
ويملك منتخب جورجيا نقطة واحدة من تعادله مع التشيك وخسارة مع تركيا حتى الآن، لكنه في حال إحداث المفاجأة والفوز على البرتغال سيضمن التأهل في المركز الثاني أو ضمن الأربعة الأوائل من بين أصحاب المركز الثالث.
وخاض خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي الإيطالي مباراتين حتى الآن في مشاركة منتخب بلاده في النهائيات حيث شارك طوال مباراة تركيا قبل أن يترك مكانه في الدقائق الأخيرة من المباراة الثانية أمام التشيك.
ونجح المنتخب البرتغالي في أن يكون أول المنتخبات المتأهلة عن المجموعة السادسة بعدما حقق العلامة الكاملة حتى الآن بست نقاط لكن رفاق رونالدو سيلعبون من أجل الفوز وإنهاء الدور الأول في الصدارة.