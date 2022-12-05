قبيل مباراة المغرب وإسبانيا.. إنريكي يطالب لاعبيه بتنفيذ 1000 ضربة جزاء

"قال لويس إنريكي مدرب إسبانيا إنه يثق في قدرة لاعبيه على اجتياز المغرب في دور الـ16 بكأس العالم، غدا الثلاثاء، وإمكانية التعامل مع الضغط حتى في حال الحاجة إلى ركلات الترجيح.

وحقق منتخب المغرب مفاجأة بتصدر المجموعة على حساب كرواتيا وبلجيكا، بينما جاءت إسبانيا في المركز الثاني بمجموعتها عقب الخسارة أمام اليابان، لتصبح على موعد مع المنتخب الأفريقي الوحيد المتبقي في المسابقة المقامة في قطر.