إصابة قوية تبعد نجم الأهلي المصري عن لقاء بيراميدز

أعلن النادي الأهلي، اليوم الاثنين، إصابة جديدة بين صفوفه، قبل ساعات من لقاء مودرن سبورت المؤجل من الجولة السابعة عشر للدوري المصري.

ويفتقد الأهلي خدمات بعض لاعبيه؛ بسبب الإصابة، على رأسهم التونسي علي معلول الظهير الأيسر، بجانب عمرو السولية لاعب خط الوسط، إضافة لغياب الثلاثي المنضم لمنتخب مصر الأولمبي وهم كريم الدبيس وأحمد نبيل "كوكا" وحارس المرمى حمزة علاء.

وأعلن الأهلي غياب لاعبه أحمد عبد القادر عن مباراة مودرن سبورت؛ بسبب إصابته في تدريبات الفريق الأخيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن عبد القادر تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وأشار جاب الله إلى أن عبد القادر خضع لفحص طبي وأشعة رنين على الركبة، للوقوف على حجم الإصابة والبرنامج التأهيلي للاعب.

ومن المرجح أن يغيب عبد القادر عن صفوف الأهلي لفترة تصل إلى 3 أسابيع بسبب هذه الإصابة، ليغيب عن صفوف الفريق أمام بيراميدز في قمة الدور الثاني للدوري المصري يوم 22 يوليو الجاري.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 24 لقاء.

وفاز الأهلي أخيرًا على بيراميدز بنتيجة 3-2 في لقاء مؤجل من الجولة الثانية عشرة للدوري، يوم الجمعة الماضي.