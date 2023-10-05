كهربا مستبعد.. إعلان قائمة منتخب مصر لمباراتي زامبيا والجزائر
أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا قائمة منتخب مصر لمواجهة زامبيا والجزائر، وديًّا، الشهر الحالي.
وشهدت القائمة استبعاد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي.
وضمت القائمة 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد النني، محمود حماد، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيغيه، حسين الشحات، مصطفي محمد، ومروان حمدي.
ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع زامبيا يوم الـ12 من أكتوبر ثم مع الجزائر يوم 16.
وتأهل منتخب مصر إلى "كأس أمم أفريقيا 2023" التي تسضيفها ساحل العاج في الفترة بين الـ13 من يناير والـ11 من فبراير 2024.
وسيلعب منتخب مصر مع جيبوتي وسيراليون في نوفمبر المقبل في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. وتضم المجموعة بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا.