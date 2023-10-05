كهربا مستبعد.. إعلان قائمة منتخب مصر لمباراتي زامبيا والجزائر

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع زامبيا يوم الـ12 من أكتوبر ثم مع الجزائر يوم 16.

وتأهل منتخب مصر إلى "كأس أمم أفريقيا 2023" التي تسضيفها ساحل العاج في الفترة بين الـ13 من يناير والـ11 من فبراير 2024.

وسيلعب منتخب مصر مع جيبوتي وسيراليون في نوفمبر المقبل في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. وتضم المجموعة بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا.