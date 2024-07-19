قال جورج راسل سائق فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الجمعة، إن توقيع زميله لويس هاميلتون مع فيراري كان طبيعيًا؛ نظرًا لرغبة الجميع في التغيير، لكنه مقتنع أن ذلك لم يكن ليحدث لو علم مسبقا بمستوى الفريق الحالي وتطلعاته للمستقبل.

وصعق هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، وأنجح سائق في تاريخ فورمولا 1، الرياضة عندما أعلن في فبراير الماضي أنه سينتقل إلى الفريق الإيطالي الموسم المقبل.

ولم يفز مرسيدس بأي سباق في عام 2023، في أول موسم للفريق دون تحقيق أي انتصار منذ عام 2011، ولم يفز هاميلتون بأي سباق منذ عام 2021.

ويسعى مرسيدس الآن لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي له في الموسم الحالي بعد غد الأحد في سباق جائزة المجر الكبرى، بعدما فاز هاميلتون (39 عاما) للمرة التاسعة في سباق بريطانيا، وانتصر راسل في النمسا.

وأبلغ راسل رويترز: "لا أعتقد أنه كان سيرحل إذا كان الفريق يقدم مثل هذا الأداء، لم يكن ليرحل بالتأكيد لا".

وواصل: "بالنسبة لعام 2026، تبدو وحدة الطاقة قوية حقا، وكل ما نفعله بالوقود يبدو رائعا، ونشعر بالكثير من التفاؤل فيما يخص العامين القادمين".

وأضاف: "رغم صعوبة السنوات القليلة الماضية، نشعر أننا نملك الزخم اللازم الآن".

وفاز فيراري أيضا بسباقين هذا الموسم، لكن مستوى الفريق تراجع بشكل ملحوظ وأصبح مهددا بخسارة المركز الثاني لصالح مكلارين المستفيق.

وقال راسل عن هاميلتون: "أعتقد أن الجميع يريد التغيير في مرحلة ما. إنه هنا منذ 12 عاما الآن، وحقق الكثير من أجل الفريق. أظن أن ذلك التغيير مشوق بالنسبة له".

وتابع: "لكن بالتأكيد إذا كان الفريق الذي تتسابق لصالحه الآن يفوز بالسباقات، وكل شيء يبدو عظيما للغاية من أجل المستقبل، فإنك تريد أن تكون في أسرع سيارة ممكنة مهما كان لونها".