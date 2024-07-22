كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ليفربول يتفاوض مع وكلاء تاكيفوسا كوبو، نجم ريال سوسيداد، بشأن راتبه، حيث إنهم على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 60 مليون يورو، لضم اللاعب الياباني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومدد لاعب ريال مدريد السابق عقده مع النادي الباسكي في فبراير الماضي حتى 2029.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأخبار تسعد ريال مدريد، حيث وضع النادي الملكي بندًا في عقد كوبو عند بيعه إلى سوسيداد في 2022 بأن يملك 50% من حقوقه.

وباع ريال مدريد كوبو لسوسيداد مقابل ستة ملايين ونصف المليون يورو مع وجود شرط جزائي مقابل 60 مليون يورو.

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ووفقًا لما أوضحته "آس" فإن "إذا دفع ليفربول مبلغ 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، فسيحصل ريال مدريد على 50% من مبلغ 54 مليون يورو المتبقية، وبالتالي، سيحصل ريال سوسيداد على 36 مليون يورو فقط، ما يعني أن فريق أنشيلوتي سيحصل على 27 مليون يورو من هذه العملية، ولا ينوي النادي الأبيض إعادة شراء اللاعب، وبالتالي ستكون صفقة مربحة للنادي الملكي".

وذكرت تقارير سابقة، أن ليفربول يريد ضم تاكيفوسا كوبو، حتى يستطيع تعويض محمد صلاح، الذي يسيطر الغموض على مستقبله، في ظل تبقي موسم واحد فقط في عقده مع "الريدز".

ويسعى آرني سلوت، المدير الفني الجديد لفريق ليفربول، إلى إجراء تعزيزات جديدة في صفوف الريدز قبل بداية الموسم الجديد.

وخلال الموسم الأخير مع ريال سوسيداد، لعب كوبو 41 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 7 أهداف وصنع 5.