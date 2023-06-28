شقيقة كورتوا ترتدي شارة القيادة خلال حفل زفاف حارس ريال مدريد (صورة)
ظهرت فاليري، شقيقة تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، وهي ترتدي شارة القيادة في صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أسبوع واحد فقط من أزمة شقيقها مع مدرب منتخب بلاده بشأن أحقيته في ارتداء الشارة.
وكانت تقارير أكدت وجود أزمة بين كورتوا ومواطنه روميلو لوكاكو بسبب شارة قيادة المنتخب البلجيكي خلال مباراة منتخب النمسا، بتصفيات يورو 2024، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.
وهو ما أكده مدرب المنتخب البلجيكي، والحارس أيضا من خلال بيان أصدره بعد هذه الأزمة.
وقال الألماني دومينيكو تيديسكو، مدرب بلجيكا، في مؤتمر صحفي: "أراد تيبو فجأة التحدث معي وأخبرني أنه سيعود إلى منزله لأنه أصيب بخيبة أمل وشعر بالإهانة".
ونشر كورتوا بيانًا رسمياً بعد ذلك، قال فيه: "فوجئت بتصريحات مدرب بلجيكا التي قال فيها رواية غير كاملة عن محادثة بيننا بعد مباراة النمسا الماضية، أريد توضيح أنها ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي أتحدث فيها مع مدرب حول قضايا غرف الملابس، لكنها المرة الأولى التي يقرر فيها شخص ما نشرها علناً".
وأكد كورتوا أنه غادر معسكر منتخب بلجيكا بسبب الإصابة وليس بسبب الخلاف الذي دار بشأن شارة القيادة.
ولكن يبدو أن شقيقة كورتوا قررت استغلال حفل زفافه الذي أقيم مؤخرا، لتؤكد أحقية شقيقها في ارتداء شارة قيادة منتخب بلاده.