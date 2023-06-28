شقيقة كورتوا ترتدي شارة القيادة خلال حفل زفاف حارس ريال مدريد (صورة)

ظهرت فاليري، شقيقة تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، وهي ترتدي شارة القيادة في صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أسبوع واحد فقط من أزمة شقيقها مع مدرب منتخب بلاده بشأن أحقيته في ارتداء الشارة.

وكانت تقارير أكدت وجود أزمة بين كورتوا ومواطنه روميلو لوكاكو بسبب شارة قيادة المنتخب البلجيكي خلال مباراة منتخب النمسا، بتصفيات يورو 2024، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وهو ما أكده مدرب المنتخب البلجيكي، والحارس أيضا من خلال بيان أصدره بعد هذه الأزمة.