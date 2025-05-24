3 صفقات وهذا أولهم.. عبدالله فلاته يزف بشرى سارة لجمهور الهلال (فيديو)

زف الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته بشرى سارة لجمهور نادي الهلال السعودي بشأن الصفقات المنتظر أن يتم تدعيم الفريق بها خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الهلال لمشاركة تاريخية في كأس العالم للأندية، التي تقام نسختها الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

وأسفرت القرعة عن وقوع الهلال في مجموعة صعبة مع ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورغ النمساوي.

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وقال عبدالله فلاته في تصريحات تلفزيونية: "هناك بشائر خير في الهلال، حسب علمي، هناك عمل كبير أولهم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم غلطة سراي، وتقريبا تم إنهاء الصفقة، وصفقتان أخيران تم إنهاؤهما، كما يوجد تعاقد رابع في الطريق، عمل كبير في النادي، عمل صامت وممتاز والهلال عاد إلى نفسه".

في حين قال الإعلامي الرياضي سامي الحريري: "الهلالي سمع كثيرا ولن يعترف إلا بالإعلان الرسمي".

ووفقًا لتقارير صحفية أخيرة، توصل الهلال إلى اتفاق مبدئي مع أوسيمين، تمهيدًا لضمه من نابولي، بعد انتهاء فترة إعارته مع غلطة سراي التركي.

كما ذكرت تقارير أخرى أن الهلال يتحرك بقوة للتعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، إذ يستعد النادي لتقديم عرض جديد تصل قيمته إلى 80 مليون جنيه إسترليني، مع تحسين الشروط المالية الشخصية للاعب.

وتعمل إدارة "الزعيم" أيضًا على عملية إحلال وتجديد بقائمة الفريق، بالتخلص من بعض الأسماء المحلية والأجنبية، لضمان المشاركة في مونديال الأندية بقائمة مدججة بالنجوم.