ليل الفرنسي يحقق فوزا تاريخيا على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حقق نادي ليل الفرنسي فوزا تاريخيا ومثيرا على حامل اللقب ريال مدريد (1 ـ0) في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2024 ـ 2025 ليحصد أول 3 نقاط في المسابقة بنظامها الجديد ويكبّد فريق العاصمة الإسبانية أول خسارة له هذا الموسم.

ونجح الكندي جوناثان دافيد في تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45+2 من المباراة بعد أن حصل ليل على فرصة التقدم في النتيجة إثر لمس الكرة باليد من مدافع الريال إدواردو كامافينغا في لقطة استوجبت عودة الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني لغرفة حكم الفيديو المساعد (VAR).

ودخل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة منقوصا من نجمه كيليان مبابي الذي بدأ المواجهة على مقاعد البدلاء فيما غاب عن القائمة حارس مرماه تيبو كورتوا للإصابة.

وظهر ليل مدافعا شرسا على حظوظه وهدد مرمى الريال في أكثر من مناسبة قبل أن يحصل على ركلة جزاء في ثاني محاولاته الهجومية.

ونجح الكندي جوناثان دافيد في تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح ليمنح التقدم لفريقه قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، لعب فريق العاصمة الإسبانية كل أوراقه بدخول كيليان مبابي ولوكا مودريتش وأردا غولر، مع بقاء فينيسيوس جونيور وبيلينغهام لكن صمود دفاع ليل وحارس مرماه لوكاس شوفالييه قاد الفريق الفرنسي إلى فوز تاريخي في أول مواجهة قارية تجمعه بحامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري الأبطال.

ورفع ليل رصيده إلى 3 نقاط من فوز وخسارة، فيما تجمد رصيد رفاق كيليان مبابي عند النقطة الثالثة أيضا بعد أن كانوا حققوا فوزا في الجولة الأولى على حساب شتوتغارت الألماني (3 ـ 1).