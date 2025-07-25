عرض على الطاولة.. تحرك رسمي من النصر السعودي لضم بديل لابورت

تلقى عمر الديريتي عرضًا رسميًا من نادي النصر السعودي، فريق كريستيانو رونالدو، الذي يسعى لتعويض المغادرة المتوقعة لإيمريك لابورت المتجه إلى أتلتيك بلباو.

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نادي خيتافي يحتاج لتعويض خسائره المالية، وبعد بيع كارلوس ألينيا إلى ألافيس مقابل مليون يورو، يبحث عن صفقات بيع جديدة لتعزيز صفوف الفريق.

وكان النصر في طريقه للتعاقد مع دافيد هانكو نجم فينورد الهولندي، قبل أن يتراجع الفريق السعودي عن إتمام الصفقة.

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عرض رسمي من النصر

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن النصر أرسل بالفعل عرضًا رسميًا إلى خيتافي، للحصول على خدمات عمر الديريتي.

ولم تكشف الصحيفة عن قيمة العرض الذي أرسله النصر، ولكنها قالت إن المدافع الباراغواياني أحد اللاعبين الأكثر طلبًا في السوق، بعد أدائه المتميز مع خيتافي، حيث يأمل أنخيل توريس (رئيس النادي) بتحقيق عائد مالي يقارب 15 مليون يورو من بيعه.

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في الموسم الماضي، سلك أحد مدافعي خيتافي الطريق نفسه إلى الدوري السعودي، حيث انتقل غاستون ألفاريز مقابل 12 مليون يورو إلى القادسية.