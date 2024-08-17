أعلن العين الإماراتي توصله إلى اتفاق مبدئي مع نظيره نادي لانوس الأرجنتيني لضم ماتيو سنابريا إلى صفوف "الزعيم" بعقد يمتد لأربع سنوات، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما ذكره العين، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، فمن المقرر أن يصل اللاعب إلى الإمارات خلال الساعات المقبلة؛ من أجل إجراء الفحوصات الطبية وإكمال إجراءات التعاقد.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن العين قطع الطريق على كورينثيانز البرازيلي الذي كان يرغب في ضم اللاعب الأرجنتيني، حيث لعب في الموسم الماضي معاراً إلى سنترال كوردوبا الأرجنتيني لمدة موسم واحد، قبل أن يعود إلى ناديه الذي نشأ في صفوفه لانوس في يونيو الماضي، علماً أن ماتيو سانابريا خاض 9 مباريات مع منتخب الأرجنتين تحت 20 سنة.

وكان العين قد دعم صفوفه أخيرا بضم قلب الدفاع البرتغالي فابيو كاردوزو من بورتو، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

وخاض كاردوزو نحو 80 مباراة مع بورتو منذ انضمامه في 2021، وفاز بالدوري البرتغالي وكأس البرتغال مرتين، وكأس الرابطة، ومثّل منتخب بلاده في فئات الناشئين والشباب، لكنه لم يلعب للمنتخب الأول.

يذكر أن العين احتل المركز الثالث في الدوري الإماراتي الموسم الماضي خلف الوصل وشباب الأهلي، لكنه حصد في المقابل لقب دوري أبطال آسيا بجدارة.

ويبدأ فريق المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو مشواره في الموسم الجديد بمواجهة خورفكان في الجولة الافتتاحية للدوري في 24 أغسطس.