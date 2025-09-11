رد فعل غاضب من عبد الإله العمري بعد فشل انتقاله إلى الاتحاد السعودي

تسبب فشل صفقة انتقال عبد الإله العمري، نجم النصر السعودي، لنادي الاتحاد في غضب شديد من جانب اللاعب.

ولم تُسفر مفاوضات طويلة بين النصر والاتحاد، لأجل إتمام انتقال العمري إلى بطل دوري روشن السعودي، عن أي جديد، ليتوقف كل شيء مع غلق باب الانتقالات الصيفي، مساء أمس الأربعاء.

أخبار ذات علاقة ليس المال فقط.. سر رفض النصر انتقال عبد الإله العمري إلى الاتحاد السعودي

أخبار ذات علاقة رغم موافقة اللاعب.. النصر يرفض بيع عبد الإله العمري للاتحاد السعودي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن المفاوضات المكثفة الأخيرة، انتهت بتعثر الصفقة واستمرار عبد الإله العمري مع النصر بقرار من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وأشار التقرير إلى أن اتصالات مباشرة جرت بين راموس بلانيس، المدير الرياضي للاتحاد، وعدد من المسؤولين في النصر، لأجل التوصل لاتفاق نهائي، لكن الجهود لم تثمر عن إتمام الصفقة.

أخبار ذات علاقة للاتحاد والقادسية.. النصر السعودي يحدد سعرا ضخما لعبد الإله العمري

وأبدى العمري رغبة كبيرة في الانتقال إلى "النمور"، حيث تردّد اسمه على طاولة هذا الفريق منذ فترة طويلة، ورغم دخول القادسية كمنافس محتمل، إلا أن اللاعب حدد رغبته بشكل واضح.

وذكرت الصحيفة، أن المدافع البالغ من العمر 28 عاماً، غادر مقر النصر في حالة استياء وغضب، بعد تلقيه تأكيدات بانهيار المفاوضات، وذلك رغم حصوله سابقاً على وعود بإتمام الصفقة في حال وصول عرض مناسب.

وكان العمري أنهى الموسم الماضي بقميص نادي الاتحاد على سبيل الإعارة من النصر، ودخلت إدارة العميد في مفاوضات مع نظيرتها في "العالمي" لضم اللاعب في وقت سابق من الميركاتو الصيفي الجاري، لكن المغالاة المالية من جانب النصر أفسد إتمامها.

وشارك عبد الإله العمري في 21 مباراة مع الاتحاد في الموسم الماضي، تمكن خلالها المدافع السعودي من صناعة هدف وحيد مع "النمور".