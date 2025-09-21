رسالة نارية من كانسيلو بعد قرار الهلال السعودي (صورة)

وجّه البرتغالي جواو كانسيلو، نجم الهلال السعودي، رسالة نارية بعد قرار إدارة ناديه برفع اسمه من القائمة المحلية للفريق واستبداله بالبرازيلي ماركوس ليوناردو.

وسيكتفي الهلال بتواجد كانسيلو في القائمة التي تخوض منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشهدت الساعات الماضية انتقادات واسعة للاعب البرتغالي بعد أن حذف اسم الهلال من حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي رداً على هذا القرار ثم أعاد الاسم مرة أخرى.

وكتب كانسيلو رسالة عبر حسابه بموقع إنستغرام مساء اليوم الأحد قائلاً: "لم يعتذر أحد عن الأشياء التي فعلوها بي".

وأضاف: "لقد ألقوا باللوم علي فقط، وعلى الطريقة التي قمت بالرد بها".

وكان كانسيلو قد انضم إلى صفوف الهلال في شهر أغسطس 2024 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة تكلفت ما يقرب من 25 مليون يورو.

وعانى كانسيلو مؤخراً إصابة عضلية لم يستكمل بسببها مباراة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وغاب اللاعب البرتغالي عن صفوف الهلال في مباراة الأهلي بالجولة الثالثة بالدوري السعودي يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3 بين الفريقين.

ولعب كانسيلو مع الهلال 42 مباراة، وسجل هدفين وقدم 12 تمريرة حاسمة ولكنه لم يسجل أو يصنع هذا الموسم.